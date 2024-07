Profil Yugyeom GOT7, yang Akan Konser di Jakarta 16 November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yugyeom, anggota grup idola GOT7, akan mengadakan konser solo bertajuk 2024 Yugyeom Tour Trusty di Jakarta pada 16 November 2024. Pengumuman tentang tur konser ini disampaikan melalui akun Instagram dia pada Jumat, 26 Juli 2024.

Dikutip dari Antara, dalam tur tersebut, Yugyeom GOT7 akan mengunjungi berbagai kota di Asia dan Australia. Jadwal tur ini mencakup Singapura pada 5 Oktober, Bangkok (Thailand) pada 12 Oktober dan 13 Oktober, Hong Kong pada 19 Oktober, Sydney (Australia) pada 1 November, Manila (Filipina) pada 3 November, Jakarta (Indonesia) pada 16 November, Taipei pada 22 November, dan Tokyo (Jepang) pada 13 Desember 2024.

Mengenal Yugyeom GOT7

Dikutip dari Fandom, Kim Yugyeom naungan agensi AOMG. Ia dikenal sebagai penari utama, vokalis, rapper dari boy band GOT7. Yugyeom menunjukkan minatnya dalam tari sejak usia dini. Ia mendalami minatnya mendaftar di sekolah tari di sekolah menengah pertama. Kesempatan untuk mengikuti audisi datang dari tawaran JYP Entertainment.

Ia membuat penampilan pradebut pertamanya dalam program survival realitas Mnet WIN: Who Is Next bersama Jackson, Mark, dan BamBam, yang ditayangkan pada 6 September 2013. Pada 16 Januari 2014, Yugyeom memulai debutnya sebagai anggota GOT7.

Pada 2016, Yugyeom berpartisipasi dalam kontes Mnet Hit the Stage. Ia tampil di episode 9 dan 10, dan menempati posisi pertama di episode terakhir. Prestasi ini makin mengukuhkan namanya sebagai penari berbakat di industri hiburan Korea.

Pada 4 Maret 2017, Yugyeom merilis lagu solo pertamanya di SoundCloud berjudul The Way You Are. Ia terus merilis lebih banyak musik sepanjang tahun itu. Adapun kompilasi empat lagu tersebut menjadi mixtape pertamanya, Dandelion yang dirilis pada 1 Januari 2018.

Pada 13 September 2018, Yugyeom menjadi bagian dari proyek Main Dancers oleh Dispatch Korea. Ia berpartisipasi dalam rangkaian pemotretan, acara streaming langsung, dan video tari. Pada 19 Oktober 2018, diumumkan bahwa ia akan berpartisipasi dalam acara Law of the Jungle, yang ditayangkan pada Februari 2019.

Pada 5 Maret 2019, Yugyeom dan rekan satu grupnya JB debut dalam subunit bernama Jus2, dengan merilis album mini atau EP Focus dan single utamanya Focus On Me. Kolaborasi ini menambah dimensi baru dalam karier musik Yugyeom.

Pada 2019, Yugyeom merilis dua lagu lagi di SoundCloud, Just A Little More dan You. Ia juga melakukan pemotretan majalah solo pertamanya dengan Maps untuk edisi Februari 2020, yang menjadi sampul majalah solo pertamanya.

Pada 6 Mei 2020, Yugyeom merilis album, mini tanpa nama di SoundCloud, yang berisi tiga lagu yang semuanya diproduksi olehnya. Pada tahun yang sama, ia merilis album mini lainnya Happiness and Gratitude, yang berisi dua lagu.

Pada 19 Januari 2021, kontrak eksklusif Yugyeom dengan JYP Entertainment berakhir. Spekulasi tentang penandatanganan kontrak eksklusifnya dengan AOMG beredar. Pada 19 Februari 2021, AOMG mengonfirmasi kabar tersebut dengan merilis visual tarian Yugyeom di saluran YouTube mereka. Ia juga tampil dalam edisi Maret Elle Korea.

Pada 11 Juni 2021, Yugyeom merilis singel prarilis I Want U Around yang menampilkan DeVita, sebagai bagian dari album mini debutnya Point of View: U. Lagu tersebut memuncaki Genie Top 200 dan mencapai posisi nomor satu di iTunes di 35 negara, menandai pencapaian dalam karier solonya.

