Dua Tahun Hiatus Girl Group KARA Muncul Kembali, Berikut Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dua tahun hiatus, girl group legendaris Korea Selatan, KARA kembali meramaikan industri musik K-Pop dengan merilis single digital terbaru mereka, I Do I Do, pada 24 Juli 2024. Single ini menyuguhkan dua lagu baru, yakni I Do I Do dan Hello, yang membawa nuansa segar bagi para penggemar setia mereka.

Lagu Hello memiliki sejarah yang unik, awalnya direncanakan untuk dimasukkan dalam album Full Bloom pada 2013 dengan vokal dari lima anggota awal KARA. Namun, lagu ini akhirnya tidak dirilis saat itu dan baru diaransemen ulang dengan vokal tambahan dari Heo Young Ji, yang bergabung dengan grup pada 2014. Versi Jepang dari lagu ini juga pernah dirilis dalam album Midnight Queen pada November 2019. Kembalinya KARA menjadi momen spesial bagi penggemar dengan karya-karya terbaru mereka.

Nicole Jung, salah satu anggota KARA, menulis di Instagram pribadinya @nicole__jung, pada 16 Juli 2024, "‘HALO’ RILIS SEKARANG. Kami selalu bersama sejak kami masih kecil. Sekarang kita berada sejauh jarak antara bulan dan bumi Kamu selalu melayang di tempat yang sama seperti bulan. Halo senang bertemu denganmu lagi.”

KARA adalah girl group asal Korea Selatan yang dibentuk oleh DSP Media pada 2007. Nama grup ini terinspirasi dari kata "chara," yang berarti "melodi yang manis" dalam bahasa Yunani. KARA awalnya debut dengan empat anggota, yakni Park Gyuri, Han Seungyeon, Nicole Jung, dan Kim Sunghee. Mereka pertama kali dikenal lewat album debut mereka yang berjudul The First Blooming.

Namun, formasi grup mengalami perubahan ketika Kim Sunghee meninggalkan grup pada 2008 dan digantikan oleh dua anggota baru, Goo Hara dan Kang Jiyoung. Dengan formasi baru ini, KARA mencapai puncak popularitas melalui lagu-lagu hit seperti Honey, Mister, dan Lupin. Mereka dikenal karena tarian "butt dance" yang ikonik dalam lagu Mister, yang membawa mereka meraih pengakuan internasional, khususnya di Jepang.

Pada 2014, KARA mengalami perubahan anggota lagi dengan keluarnya Nicole dan Jiyoung. Heo Young Ji kemudian bergabung sebagai anggota baru setelah memenangkan acara pencarian bakat KARA Project. Grup ini terus aktif dengan merilis musik baru dan mengadakan konser di berbagai negara.

KARA dikenal karena musik pop yang catchy, visual yang menarik, serta kemampuan vokal dan tari yang solid. Mereka juga memiliki basis penggemar yang besar di Jepang, di mana mereka meraih banyak penghargaan dan sukses besar di tangga lagu.

Setelah hiatus pada 2016, KARA kembali dengan formasi yang berbeda, tetap mempertahankan esensi dari grup yang selalu menghadirkan melodi manis dan energik. Comeback mereka pada 24 Juli 2024 dengan single "I Do I Do" menunjukkan bahwa KARA masih menjadi salah satu girl group legendaris yang dinantikan kehadirannya oleh para penggemar K-Pop di seluruh dunia.

Ini merupakan pemunculan kembali KARA yang vakum sejak November 2022, saat girl group itu merilis album Move Again untuk merayakan ulang tahun ke-15. KARA, yang dikenal melalui banyak hits seperti ‘Pretty Girl’ (2008), ‘Honey’ (2008), ‘Mr.’ (2009), ‘Step’ (2011), dan ‘Pandora’ (2012), memiliki jejak rekam yang cemerlang di industri musik. Lagu ‘Mr.’ bahkan dapat disebut sebagai megahit yang turut mengangkat nama K-pop dan Hallyu di Jepang, menjadikan KARA girl group Korea Selatan pertama yang menggelar konser solo di Tokyo Dome.

