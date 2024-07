Konser Selamat Ulang Tahun Nadin Amizah Jadi Kado untuk Perayaan 10 Tahun We The Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mematahkan pernyataannya beberapa waktu lalu, Nadin Amizah kembali membawakan konser Selamat Ulang Tahun di hari pertama perhelatan We The Fest 2024 (WTF24) yang diselenggarakan pada Jumat, 19 Juli 2024. Konser hasil rancangannya bersama Sal Priadi itu sekaligus menjadi kado dalam rangka merayakan tahun ke-10 festival musik bergengsi tersebut diadakan.

Pernyataan Nadin tersebut sebagaimana yang dikatakan Sarah Deshita selaku Program Director We The Fest, "Nadin memang pernah bilang kan kalau konser itu enggak akan dibawakan di mana-mana lagi. Tapi akhirnya dia (Nadin) akan bawakan itu di sini," kata Sarah saat ditemui dalam konferensi We The Fest 2024 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juli 2024.

Nadin Amizah Buka dengan Pementasan Teatrikal

Tidak jauh berbeda dengan konser tunggal yang ia adakan pada 2022, Nadin Amizah juga membuka penampilannya di panggung “This Stage is Bananas” dengan pementasan teatrikal bersama timnya diiringi lagu selamat ulang tahun yang sudah diaransemen ulang sedemikian rupa. Pertunjukan dengan koreografi memukau tersebut kemudian dilanjutkan dengan penampilan “Kanyaah” sebagai lagu pertama dari album Selamat Ulang Tahun yang ia bawakan malam itu.

Dimulai pada pukul 18.40, penyanyi dan penulis lagu 24 tahun yang terkenal dengan lirik-lirik puitisnya itu memadatkan penampilannya selama 1 jam penuh. Pada setiap lagu yang Nadin bawakan, ia tidak lupa menyelipkan kejutan-kejutan di dalamnya. Seperti menampilkan drama yang disertai pembacaan narasi sebagai transisi lagu "Paman Tua”, menyanyikan lagu “Bertaut” sembari memeluk sang ibunda tercinta di atas pangkuannya, dan menghadirkan kekasihnya, Faishal Tanjung, yang mengajaknya berdansa pada saat lagu “Taruh” ia nyanyikan.

Unsur kejutan lain yang ia berikan adalah pesan pembebasan yang ia suarakan untuk rakyat Palestina yang sejak 7 Oktober 2023 hingga hari ini belum berhenti dimborbardir militer Israel. Dibawakan di layar besar berupa potongan-potongan berita tentang kisah pilu seputar ibu dan anak yang menjadi korban di Palestina diselingi pesan bertuliskan “FREE PALESTINE”.

Selain itu, Nadin juga menampilkan wajah dari almarhum musisi Jon Kastella dari grup Syarikat Idola Remaja yang meninggal pada 27 Agustus 2023 lalu. Diiringi lagu “Sorai”, peringatan kepergian yang Nadin rayakan tersebut sekaligus menutup penampilannya malam itu.

Nadin Amizah Punya Tempat Spesial di We The Festival

Nadin Amizah membawakan penampilan unik dengan memadukan teatrikal di atas panggung We The Fest di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Acara We The Fest yang ke-10 tahun ini diselenggarakan pada 19-21 Juli di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, WTF24 akan menyajikan sederet musisi top baik lokal maupun internasional. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Berdasarkan keterangan Sarah, perempuan 24 tahun tersebut memang merupakan salah satu musisi yang ditunggu-tunggu di panggung ke-10 We The Fest. Dirinya sukses membawakan kembali konser Selamat Ulang Tahun yang sudah ia tampilkan dua tahun lalu.

Selain itu, Sarah juga mengakui bahwa Nadin memang punya tempat spesial di We The Fest yang tahun ini diselenggarakan pada 19, 20, dan 21 Juli 2024 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta. “I think it is the right way (aku pikir ini cara yang tepat) untuk merayakan ulang tahun WTF dengan ‘Konser Selamat Ulang Tahun’ Nadin Amizah,” ucap Sarah.

Selain musisi lokal, We The Fest 2024 juga menghadirkan deretan artis internasional sebagai headliner. Nama-nama besar seperti J Balvin, XG, JOPLYN, dan Alec Benjamin turut memeriahkan hari pertama. Joji, Peggy Gou, Bibi, Omar Apollo, Turnstile, Henry Moodie, serta Tiger JK & Yoon MiRae siap memeriahkan panggung WTF24 di dua hari berikutnya.

