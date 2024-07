Serba-serbi Tur Konser Reality Club di 5 Kota Indonesia Oktober-November 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Reality Club bersiap untuk menggelar konser Reality Club Presents... Indonesia Tour 2024 di 5 kota di Indonesia. Kuartet indie rock itu akan manggung di Semarang pada 6 Oktober 2024, Bandung pada 12 Oktober, Yogyakarta pada 19 Oktober, Surabaya pada 2 November, dan Makassar pada 11 November 2024.

Penjualan tiket dengan harga presale yang dibuka pada Selasa, 16 Juli 2024 langsung habis dalam semalam, sedangkan tiket harga normal – termasuk kategori tiket VIP yang menawarkan kesempatan meet and greet, limited edition merchandise eksklusif serta berbagai insentif menarik lainnya – mulai dijual pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 20.00 WIB melalui loket.com.



Reality Club Lanjutkan Kesuksesan Konser di Jakarta



Reality Club beranggotakan Fathia Izzati (vokal, kibor), Faiz Novascotia Saripudin (vokal, gitar), Nugi Wicaksono (bas, vokal latar) dan Era Patigo (drum). Reality Club mengadakan tur Indonesia setelah tahun lalu mereka sukses menggelar konser Reality Club Presents... The Show di Jakarta. Sebanyak 1.500 tiket untuk Reality Club Presents... The Show di Jakarta habis terjual saat itu.

Seperti halnya Reality Club Presents... The Show di Jakarta, Reality Club Presents... Indonesia Tour akan menyoroti materi dari Reality Club Presents..., album ketiga Reality Club yang dirilis pada 26 Mei 2023 lalu dan telah mengantar mereka meraih dua piala di AMI Awards 2023 untuk kategori Album Alternatif Terbaik dan Duo/Grup/Kolaborasi Alternatif Terbaik.

"Ini tur untuk album Reality Club Presents.... yang sebenarnya sudah dimulai di Jakarta, lalu ada tur di Asia dan Amerika Utara,” kata Fathia. “Kami merasa ada kewajiban membawa pertunjukan ini ke kota-kota lain di Indonesia, karena memang banyak banget Goddess Rockstar (sebutan untuk penggemar berat Reality Club) yang menunggu. Kami masih ingin bikin orang-orang merasakan keseruannya." Atau seperti kata Nugi, "Kalian minta, kami bikin!"



Tema Konser Reality Club Berbeda di Tiap Kota



Sesuai dengan album Reality Club Presents... yang membahas berbagai sisi cinta diiringi warna musik yang variatif, maka tiap kota di Reality Club Presents... Indonesia Tour akan mendapat tema sendiri. “Setiap kota ada tema berdasarkan salah satu lagu kami, dan konsep penampilan pun sesuai tema tersebut," kata Nugi.

Reality Club merilis video musik Am I Bothering You? pada Selasa, 26 Desember 2023. Foto: Istimewa

Ada pun tema dari masing-masing kota adalah “Am I Bothering You?” (Semarang), “You Let Her Go Again” (Bandung), “Dancing in the Breeze Alone” (Yogyakarta), “Anything You Want” (Surabaya) dan “Love Epiphany” (Makassar). Setiap pertunjukan ini disertai dress code untuk penonton yang diharapkan dapat membuat pengalamannya semakin seru dan unik. “Jadi yang bikin beda justru penonton dan suasana di setiap kota,” kata Fathia.

Mereka juga akan disulap menjadi gedung pertunjukan teater sehingga penonton akan merasa seperti menjadi bagian dari pertunjukan sejak melewati pintu masuk. “Tema dan pengalaman yang didapat enggak cuma pas menonton, karena gedungnya sudah disiapkan menjadi klub teater dari segi dekorasi dan suasananya,” kata Era. “Jadi begitu orang datang ke lokasi sudah langsung terasa masuk ke dalam pertunjukannya.”



Bocoran Lagu yang akan Dibawakan Reality Club



Sementara itu, suguhan utama dalam rangkaian Reality Club Presents... Indonesia Tour akan mencakupi karya-karya di awal terbentuknya Reality Club di tahun 2016 hingga materi terkini mereka. Dalam menghidupkan lagu-lagu yang diambil dari ketiga album mereka, keempat personel Reality Club akan berkolaborasi di atas panggung dengan musisi tambahan, orkestra, koor dan penari, disertai dukungan tata suara, tata cahaya dan visual yang sudah disiapkan secara khusus.

"Akan ada dua babak: babak pertama yang sepenuhnya berupa album Reality Club Presents..., dan di babak kedua kami akan membawakan lagu-lagu dari album Never Get Better dan What Do You Really Know?" kata Faiz. "Setnya akan lama. Kalau di acara lain kami membawakan 10-11 lagu, di tur ini kami akan membawakan 20-an lagu."



Reality Club Janjikan Penampilan yang Lebih Maksimal



Pengalaman yang akan didapat di Reality Club Presents... Indonesia Tour dipastikan akan lebih memuaskan terutama bagi Goddess Rockstar. “Karena ini acara kami, maka kami memegang kendali penuh atas pencahayaan, visual dan musisi tambahan. Jadi kami ingin membawa penonton ke dunia Reality Club yang berbeda dengan di festival atau acara acara lain,” kata Fathia. Era menambahkan, “Kalau kamu pernah menonton Reality Club di acara lain dan kami sudah maksimal, di tur ini kami akan lebih maksimal lagi.”

Faiz pun punya pesan untuk para penonton yang akan hadir, “Kami sangat bersemangat dan sedang memasak konsep pertunjukan yang terbaik untuk kalian. Enggak sabar untuk ketemu nanti.”

Reality Club Presents... Indonesia Tour diselenggarakan oleh Katarsis Live sebagai promotor. “Kami sudah enak kerja bareng Katarsis Live. Mereka sudah tahu apa yang kami mau, dan kami berharap tur ini juga akan sukses seperE di Jakarta," kata Fathia.

