Nicolas Cage Kapok Perankan Pembunuh Berantai Usai Film Longlegs, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Hollywood Nicolas Cage mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin memainkan film bergenre horor-thriller tentang pembunuh berantai setelah film terakhirnya, Longlegs. Dalam film besutan Osgood Perkins (Oz Perkins) tersebut, aktor 60 tahun itu bertransformasi menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang sangat mengerikan yang membuat dirinya tidak ingin lagi memainkan peran seperti itu.

Sebagaimana tertulis pada laman IndieWire, Nicolas Cage ingin Longlegs menjadi film serial killer terakhir yang ia mainkan karena dirinya tidak menyukai kekerasan. “Saya tahu bahwa saya akan mendapat banyak panggilan untuk berperan sebagai pembunuh berantai setelah Longlegs, dan itu sebenarnya bukan hal yang ingin saya lakukan,” kata Nicolas Cage. “Saya tidak suka kekerasan. Saya tidak ingin berperan sebagai orang yang menyakiti orang lain.”

Nicolas Cage dalam Film Longlegs

Nicolas Cage mungkin tidak dapat dikenali sebagai Longlegs. Tidak hanya dari segi penampilan tetapi juga secara fisik karena ia menggunakan tata rias efek khusus. Sebagaimana yang dikatakan Oz Perkins kepada Digital Spy, "di naskahnya tertulis bahwa dia telah melakukan operasi plastik, seperti, operasi plastik yang kurang bagus, dan itu ada di pikiran setiap orang.”

Tidak hanya menyeramkan dari segi tampang, di dalam film yang naskahnya juga ditulis oleh sang sutradara itu, Nicolas Cage juga dikisahkan sebagai seorang pembunuh pemuja setan dan seorang pembuat boneka dengan target anak-anak perempuan berumur 9 tahun yang lahir di hari tertentu. Kengerian yang berhasil Nicolas Cage tampilkan sebagai lelaki bernama Dan Ferdinand Cobble atau Longlegs itu berhasil membuat film tersebut digadang-gadang sebagai film pembunuh berantai terbaik yang pernah ditayangkan sejak The Silence of the Lambs karya sutradara Jonathan Demme pada 1991 silam.

Poster film Longlegs. Foto: Instagram/@longlegsfilm

Menariknya, karakter tersebut memiliki ikatan pribadi dengan Nicolas Cage dan Perkins. Disebutkan kepada IndieWire bahwa film tersebut terinspirasi oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Nicolas Cage mengaku dapat mendengar suara ibunya di kepalanya ketika pertama kali membaca naskahnya.

Sinopsis Film Longlegs

Film Longlegs mengikuti agen FBI Lee Harker (Maika Monroe) saat ia menyelidiki serangkaian pembunuhan yang dikaitkan dengan pembunuh berantai yang dikenal sebagai Longlegs (Nicolas Cage) pada tahun 1990-an.

Saat bukti-bukti tentang hal gaib terungkap dan kasusnya menjadi semakin rumit, Lee Harker menemukan hubungan pribadi dengan si pembunuh dan harus bergerak cepat untuk menghentikan anggota keluarga lainnya agar tidak dibunuh.

Selain Nicolas Cage dan Maika Monroe, beberapa aktor lain yang tergabung dalam Longlegs adalah, Blair Underwood, Alicia Witt, Michelle Choi-Lee, Dakota Daulby, dan Kiernan Shipka. Film yang per hari ini sukses mendapat rating sebesar 87 persen di laman Rotten Tomatoes tersebut bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia mulai besok, 17 Juli 2024.

