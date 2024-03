Tidak Dibayar Main Film Leaving Las Vegas, Nicolas Cage Beri Jawaban Begini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Nicolas Cage akhirnya ikut buka suara soal dirinya yang tidak menerima gaji dari film Leaving Las Vegas yang ia bintangi pada 1995. Dirinya membenarkan pengakuan yang diungkapkan penulis dan sutradara film, Mike Figgis, mengenai hal tersebut ketika menghadiri festival SXSW awal pekan ini.

Di dalam siniar “It Happened in Hollywood” milik The Hollywood Reporter yang disiarkan pada 2022 lalu, Mike mengatakan bahwa dirinya dan Nicolas tidak mendapatkan kompensasi sebesar 100 ribu dolar AS sebagaimana yang dijanjikan. “Mereka mengatakan film tersebut tidak pernah menghasilkan keuntungan,” kata Mike ketika itu, merujuk pada Lumiere Pictures and Television sebagai perusahaan yang mendanai film senilai 4 juta dolar tersebut.

Nicolas Cage Tidak Ambil Pusing

Meski begitu, setelah hampir 30 tahun sejak film tersebut dirilis, Nicolas mengaku tidak ambil pusing terkait masalah ini dan menekankan komitmennya pada dunia akting. “Tapi aku tidak terlalu memikirkannya,” ucapnya kepada Business Insider. “Aku harus memainkan peran yang benar-benar harus aku mainkan. Entah mereka membayarku atau tidak, akulah yang membuat film itu."

Hal ini serupa dengan yang disampaikan Mike di dalam acara siniar dua tahun lalu. Dirinya tidak peduli dengan ketidakadilan yang dialami keduanya karena pada proyek-proyek setelahnya, mereka mendapatkan perlakuan yang pantas dan kehidupan yang baik. “Terserah,” katanya. “Maksudku, karierku kembali melejit, dan pada film berikutnya yang kubuat, aku mendapat bayaran yang sangat tinggi. Dan dalam setahun (Nic) menghasilkan 20 juta dolar per film, jadi itu cukup bagus.”

Nicolas Cage Raih Piala Oscar Berkat Film Leaving Las Vegas

Meskipun diklaim tidak pernah menghasilkan keuntungan, nyatanya, fIlm yang direkam Mike menggunakan kamera genggam 16mm di jalanan Las Vegas itu sukses besar dan meraup profit hingga 32 juta dolar secara global, menurut Box Office Mojo.

Selain itu Leaving Las Vegas juga menandai momen penting dalam karier Nicolas Cage, mengantarkannya memenangkan penghargaan Aktor Terbaik Oscar di tahun 1996. Perannya sebagai seorang penulis yang ingin bunuh diri sampai akhirnya menemukan pelipur lara dalam hubungan asmaranya dengan seorang pekerja seks, yang diperankan oleh Elizabeth Shue, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa sebagai aktor.

Setelah kemenangannya meraih piala Oscar, karier Nicolas Cage terus melejit dan membintangi film-film blockbuster di tahun-tahun berikutnya, seperti The Rock (1996), Con Air (1997), dan Face/Off (1997). Terakhir, ia sedang mempromosikan film terbarunya, Arcadian, yang baru akan tayang pada 12 April mendatang.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI | THE HOLLYWOOD REPORTER | BUSINESS INSIDER

