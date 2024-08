Ji Soo Siap Kembali Main Film Setelah Hiatus 4 Tahun karena Kasus Bullying

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Kim Ji Soo, menyatakan niatnya untuk kembali beraktivitas di industri hiburan pasca kontroversi seputar perundungan atau bullying di sekolah yang melibatkannya sebagai pelaku. Pernyataan ini ia ungkapkan di dalam video terbaru yang ia unggah di kanal YouTube-nya, JisooRoad, setelah 4 tahun berlalu.

Dalam video yang dibuka dengan menampilkan judul bertuliskan 'Ep.1 The End of Tunnel', pria 31 tahun tersebut membagikan kisahnya selama 4 tahun terakhir. "Banyak hal telah terjadi selama 4 tahun terakhir. Saya menyelesaikan wajib militer dan menyelesaikan kesalahpahaman dengan teman-teman yang berbicara tentang masalah yang melibatkan saya,” ungkapnya di dalam video yang dibagikan pada Sabtu, 24 Agustus waktu setempat. “Sekarang, perlahan-lahan saya bersiap untuk memulai lagi."

Di dalam video tersebut, Kim Ji Soo juga terlihat melakukan napak tilas di kawasan Daehangno, Seoul. Ia mengenang hari-hari awalnya sebagai aktor saat dia melakukan casting dan mendalami dunia teater. Dirinya juga mengisahkan bahwa ia telah mempelajari bahasa Inggris dengan tekun. Ia mengutarakan keinginannya untuk bermain peran dalam film-film berbahasa Inggris untuk ke depannya.

Kasus Perundungan Ji Soo

Pada awal 2021, Ji Soo dituduh menjadi pelaku perundungan semasa sekolah. Ia juga dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap murid-murid perempuan. Pada 2 Maret 2021, seorang pengguna forum online menuduh Ji Soo sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Ia mengaku bersekolah di sekolah menengah yang sama dengan Ji Soo dari 2006 hingga 2008.

Berdasarkan klaim yang dituduhkan, Ji Soo dan teman-temannya memaksa teman sekelasnya untuk membelikan mereka rokok dan melemparkan makanan ke siswa lain saat makan siang dan tertawa. "Saya diintimidasi oleh Kim Ji Soo dan anak nakal di tahun 2008, di tahun ketiga saya di sekolah menengah. Kata bullying saja tidak cukup untuk menggambarkan semuanya. Saya adalah korban dari semua jenis kekerasan di sekolah seperti diasingkan, kekerasan, pemerasan, penghinaan, dan bahasa yang kasar," tulisnya.

Dari bermacam tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya, Ji Soo mengakui sebagian dari tuduhan tersebut dan mengunggah pernyataan yang ditulis tangan berisi permintaan maafnya. Kariernya seketika padam usai pengakuannya tersebut. Perannya di drama Korea yang saat itu sedang berjalan, River Where the Moon Rises langsung dihilangkan. Direksi KBS memutuskan menggantinya dengan aktor Na In Woo. Selain itu, ia juga mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi yang selama ini mengasuhnya, KeyEast.

Dirinya baru memutuskan untuk mengajukan gugatan atas nama pencemaran nama baik kepada pihak-pihak tanpa nama yang pertama kali menyebarkan tuduhan tersebut di komunitas daring pada Juli 2021. Penulis yang menyebut Ji Soo sudah melakukan pelecehan terhadap istri seseorang akhirnya menghubungi KeyEast dan mengaku berbuat kesalahan dan minta maaf.

Para terdakwa yang sempat tertangkap akhirnya dibebaskan. Ji Soo kemudian mendaftar di militer dan bertugas sebagai pekerja layanan sosial. Ia menyelesaikannya pada Oktober 2023 lalu, menurut laporan Allkpop.

ALLKPOP | PINKVILLA

