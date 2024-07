Yang Baru di Captain America: Brave New World, Harrison Ford Jadi Red Hulk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Captain America: Brave New World adalah salah satu film yang paling dinantikan dalam jagat sinema Marvel. Film ini tidak hanya membawa kembali karakter-karakter favorit penggemar, tetapi juga memperkenalkan wajah-wajah baru yang akan memberikan warna segar dalam cerita Captain America.

Menurut IMDB, film ini ditargetkan tayang pada 14 Februari 2025. Dengan Anthony Mackie yang melanjutkan perannya sebagai Captain America yang baru, film ini menjanjikan aksi menegangkan dan pengembangan karakter yang menarik.

Mari kenali lebih dalam tujuh pemeran utama dalam Captain America: Brave New World dan perjalanan mereka dalam membawa karakter-karakter ikonik ini ke layar lebar.

1. Anthony Mackie sebagai Captain America

Anthony Mackie kembali memerankan Sam Wilson, yang kini telah mengambil gelar Captain America. Dalam perannya sebagai Captain America, Mackie membawa energi baru dan perspektif berbeda pada karakter yang sebelumnya diperankan oleh Chris Evans.

Sebagai Captain America yang baru, Wilson berusaha untuk menjaga warisan Steve Rogers sambil menavigasi tantangan yang datang dengan tanggung jawab barunya. Mackie telah dikenal melalui perannya di film-film Marvel sebelumnya, dan kembalinya dia dalam film ini sangat dinantikan oleh para penggemar.

2. Harrison Ford sebagai Thunderbolt Ross/Red Hulk

Aktor legendaris Harrison Ford dikenal melalui perannya dalam berbagai film klasik. Dalam film ini, ia akan memerankan Thunderbolt Ross yang juga dikenal sebagai Red Hulk. Dikutip dari Forbes, karakter ini sebelumnya diperankan oleh William Hurt yang telah meninggal dunia.

Kehadiran Ford dalam Captain America: Brave New World memberikan nuansa baru pada karakter Thunderbolt Ross, yang kini mengalami transformasi menjadi Red Hulk. Karakter ini diharapkan membawa dinamika menarik dan tantangan besar bagi Captain America dan sekutunya.

3. Giancarlo Esposito sebagai Penjahat Misterius

Giancarlo Esposito yang terkenal karena perannya dalam serial Breaking Bad dan Better Call Saul, akan memainkan peran penjahat misterius dalam film ini. Esposito dikenal karena kemampuannya memerankan karakter antagonis dengan karisma dan ketegangan tinggi.

Meski detail tentang karakter ini masih dirahasiakan, namun menurut Sportskeeda, dari beberapa adegan dalam teaser, terlihat Esposito berperan sebagai anggota atau pemimpin kelompok tentara bayaran.

4. Danny Ramirez sebagai Joaquín Torres, A.K.A. The Falcon

Danny Ramirez kembali berperan sebagai Joaquín Torres, yang pertama kali muncul dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Sebagai letnan Angkatan Udara Amerika Serikat dan petugas intelijen, Torres bekerja sama dengan Sam Wilson dan menjadi orang pertama yang memberi tahu Wilson tentang ancaman Flag Smashers.

Diumumkan pada D23 Expo 2022 oleh Presiden Marvel Studios, bahwa Torres akan menjadi Falcon baru, peran yang sangat penting dalam cerita Captain America versi komik Marvel. Dalam film ini, Torres masih bekerja sama dengan Wilson, yang melalui cuplikan di CinemaCon ditunjukkan bahwa mereka berdua berterima kasih kepada presiden atas misi yang telah diselesaikan.

5. Carl Lumbly sebagai Isaiah Bradley

Carl Lumbly kembali memerankan Isaiah Bradley, veteran Perang Korea yang tidak mau menerima eksperimen serum super-soldier pada 1950-an. Bradley, yang diperkenalkan kepada Sam Wilson oleh Bucky Barnes, mengalami penahanan selama tiga dekade akibat ketakutan pemerintah terhadap dampak super-soldier Afrika-Amerika.

Dikutip dari Screen Rant, dalam Brave New World, Bradley menghadapi masalah baru. Bradley bersama dengan Sam, Joaquín, dan Presiden Ross akan terpengaruh oleh suara misterius yang memicu kontrol pikiran. Ia kemudian menembak presiden sebelum melarikan diri.

6. Tim Blake Nelson sebagai Samuel Sterns/The Leader

Tim Blake Nelson kembali sebagai Samuel Sterns, yang dikenal sebagai The Leader. Karakter ini terakhir kali terlihat dalam film The Incredible Hulk dan kini kembali.

Sebagai seorang ilmuwan jenius dengan ambisi besar, Sterns adalah bekerja dengan Bruce Banner untuk mengembangkan obat untuk Hulk. Setelah darah Banner menetes ke luka di kepala Stern, dia mendapatkan kekuatan kecerdasan manusia super, bukan kekuatan pahlawan super.

7. Liv Tyler sebagai Betty Ross

Liv Tyler kembali memerankan Betty Ross, karakter yang telah absen dari MCU sejak film The Incredible Hulk yang dirilis pada 2008. Diumumkan pada Maret 2023, Ross akan muncul dalam Brave New World, dan diprediksi akan bersitegang dengan ayahnya, Thaddeus Ross, yang kini menjadi Presiden MCU.

Betty Ross sebelumnya memiliki peran penting dalam asal-usul Hulk dan telah bertemu Samuel Sterns di The Incredible Hulk, sehingga kemungkinan besar ia terlibat dalam rencana The Leader menjelang Captain America: Brave New World.

