Sinopsis dan Pemeran Film Captain America: Brave New World

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios merilis cuplikan atau teaser film seri Captain America yang terbaru, Jumat, 12 Juli 2024. Seri terbaru tersebut, Captain America: Brave New World. Kali ini, Sam Wilson yang dalam Marvel Cinematic Universe diperankan Anthony Mackie menjadi Captain America yang baru. Sejak Steve Rogers yang sebelumnya biasa diperankan oleh Chris Evans memutuskan untuk pensiun. Rencananya film ini akan tayang di bioskop Amerika pada 14 Februari 2025.

Dikutip dari IMDb, dalam cuplikan yang berdurasi hampir dua menit, film ini akan berfokus karakter Sam Wilson dengan kostum baru sebagai Captain America. Di akhir teaser pun menampilkan sosok Red Hulk. Film ini disutradarai Julius Onah yang pernah membuat beberapa film seperti The Cloverfield Paradox (2018) dan Luce (2019) dengan produser Kevin Feige dan Nate Moore. Ada pula Louis D’Esposito dan Charles Newirth sebagai produser eksekutif.

Tentang Captain America

Film ini diproduksi Marvel Studios, yang distribusinya oleh Walt Disney Studios Motion Pictures. Syuting telah berlangsung sejak Maret hingga Juni 2023 di Trilit Studios, Atlanta, Geogia. Ada pula beberapa adegan lainnya syuting tambahan di Washington DC. Judul sebelumnya diganti, dari Captain America: New World Order menjadi Captain America: Brave New World.

Dikutip dari Antara, aktor Giancarlo Esposito yang dikenal lewat perannya di serial Breaking Bad memulai debutnya di MCU dengan membintangi film Captain America: Brave New World. Laporan IGN, Sabtu, 1 Juni 2024, Giancarlo Esposito dikabarkan memerankan karakter antagonis dalam film terbaru pahlawan super Captain America: Brave New World.

Nama Giancarlo Esposito di industri seni peran melesat setelah dia membintangi serial Breaking Bad dan Better Call Saul. Setelah itu, dia terlibat dalam beberapa proyek seperti menjadi pengisi suara game Far Cry 6 dan anime Cyberpunk: Edgerunners serta membintangi serial Disney, The Mandalorian.

Dikutip dari situs web Marvel, Sam Wilson menjadi pahlawan super yang mengisi peran Captain America. Film Captain America terbaru ini berkisah tentang setelah pertemuan Sam Wilson dengan presiden yang baru terpilih, Thaddeus Ross. Sam menemukan dirinya berada di tengah-tengah insiden internasional. Kemudian menjadi misinya, ia harus menemukan alasan di balik rencana jahat.

Pemeran Captain America: Brave New World

Selain Anthonny Mackie sebagai Sam Wilson, film ini menjadi debut Harrison Ford sebagai Presiden Thunderbolt Ross. Film ini juga dibintangi Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, dan Carl Lumbly. Ada pula Giancarlo Esposito, Liv tyler, hingga Tim Blake Nelson.

