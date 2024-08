Lady Gaga dan Bruno Mars Kolaborasi di Lagu Die With A Smile, Nyentrik dengan Gaya Country

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua bintang pop dunia, Lady Gaga dan Bruno Mars mengumumkan kolaborasi terbaru mereka dalam single ‘Die With A Smile’. Kabar ini disampaikan oleh Lady Gaga melalui akun Instagram pribadinya @ladygaga pada Jumat, 16 Agustus 2024.

“Duet bersama @brunomars,” tulis pelantun ‘Shallow’ itu. Unggahan tersebut turut menampilkan video berdurasi 33 detik yang merupakan potongan dari video musik ‘Die With A Smile’ yang diunggah di YouTube Lady Gaga.

Sehari sebelumnya, Gaga juga merilis poster resmi lagu tersebut. "‘Die With A Smile’ sebuah duet bersama Bruno Mars. Lagu dan videonya akan dirilis malam ini jam 9," tulisnya dalam meterangan unggahan di Instagram. Poster itu menampilkan dirinya dan Bruno Mars dalam balutan busana khas country bernuansa merah dan biru.

Penampilan Lady Gaga dan Bruno Mars

Pemenang Piala Oscar itu terlihat memukau dilengkapi rambut pirang bergelombang yang terangkat tinggi—mirip dengan gaya ikonik Dolly Parton. Penampilannya semakin kuat dengan riasan vintage dan eyeliner tebal, serta cat kuku biru biru muda yang mencolok. Sementara itu, Bruno Mars tampil dengan setelan jas biru-merah dan topi fedora putih. Penampilan Mars yang dilengkapi dengan gesper sabuk berlian dan kemeja merah membuatnya tampak elegan dan berkelas.

Ini menjadi kolaborasi yang ditunggu-tunggu, karena ‘Die With A Smile’ merupakan karya pertama keduanya di tahun ini. Bruno terakhir kali merilis lagu pada 2021 dengan ‘Leave the Door Open’, sementara Gaga merilis single ‘Hold My Hand’ pada 2022 sebagai bagian dari soundtrack film Top Gun: Maverick.

Meskipun lagu ini menjadi kolaborasi yang ditunggu-tunggu, namun ‘Die With A Smile’ tidak akan menjadi bagian dari album studio Gaga maupun Bruno. Adapun lagu ini diproduksi oleh Andrew Watt, produser musik yang telah bekerja sama dengan sejumlah musisi papan atas seperti Elton John dan Ozzy Osbourne.

Lady Gaga Sudah Bocorkan dengan Kaus Bergambar Bruno Mars

Sebelumnya, Gaga sempat menggoda para penggemarnya dengan memberikan isyarat akan adanya kolaborasi ini. Dua hari sebelum pengumuman resmi, Gaga mengunggah video dirinya sedang memainkan piano sambil mengenakan kaus bergambar wajah Bruno Mars. Bruno juga turut mengunggah foto dirinya mengenakan kaus bertuliskan ‘Lady Gaga’. Sebagian besar penggemar langsung mengaitkan hal tersebut dengan kemungkinan kolaborasi antara keduanya.

Gaga saat ini tengah mempersiapkan dirinya untuk peluncuran film terbaru berjudul Joker: Folie A Deux sebagai Harley Quinn, yang juga akan dibintangi oleh Joaquin Phoenix. Film musikal ini dijadwalkan tayang pada Oktober 2024.

Saat ini, Bruno juga masih disibukkan dengan rangkaian persiapan turnya. Pelantun ‘Grenade’ itu dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium (JIS) pada 11, 13, dan 14 September 2024, yang menjadi comeback-nya di Indonesia usai satu dekade. Tur ini juga akan membawa Bruno ke berbagai negara di Asia, termasuk Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand, sebelum mengakhiri tur di Las Vegas pada akhir Desember mendatang.

