Profil John Legend yang akan Gelar Konser di Sentul

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Amerika Serikat, John Legend akan menggelar konser di Indonesia tahun ini. Konser bertajuk "An Evening With John Legend: A Night of Songs And Stories" itu akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 6 Oktober 2024.

John Legend mengumumkannya secara langsung melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis, 4 Juli 2024. "6 Oktober - sampai jumpa di Jakarta! Dapatkan akses pra-penjualan pertunjukan Jakarta di johnlegend.com dengan kata sandi 'JLASIA24' sebelum tiket mulai dijual Senin, 15 Juli (12.00 PDT/14.00 WIB)," tulisnya.

Profil John Legend

John Roger Stephens atau John Legend lahir pada 28 Desember 1978 di Springfield, Ohio. Dia penyanyi, penulis lagu, pianis, dan produser rekaman asal Amerika.

John Legend lahir dari keluarga musisi, ayahnya drummer, dam ibunya penyanyi gereja. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan konsentrasi Sastra Afrika-Amerika, Legend menjabat sebagai presiden dan direktur musik dari kelompok musik jazz dan musik pop.

Dikutip dari All Music, tak lama setelah debut dengan bermain piano pada hit Top 40 Lauryn Hill "Everything Is Everything" (1999), Legend berkontribusi pada rekaman bersama Jay-Z dan Janet Jackson. Setelah itu, ia mulai tampil sebagai bintang tamu dalam lagu Encore milik Jay-Z dan You Don't Know My Name milik Alicia Keys.

Legend menandatangani kontrak dengan GOOD Music milik Kanye West dan merilis album debutnya Get Lifted (2004). Lagu itu menduduki sepuluh besar Billboard 200 dan disertifikasi double platinum oleh Recording Industry Association of America.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2007, lagu Heaven milik Legend berhasil memenangkan Grammy Awards dalam kategori Penampilan Vokal R&B Pria Terbaik. Dia juga membawa pulang kategori Vokal Pop Pria Terbaik dalam lagu Save Room. Pada 2011, Legend berhasil menyelesaikan tur 50 hari sebagai tamu untuk band soul Inggris Sade dengan penonton yang sangat ramai dan antusias.

Legend mencapai puncak berkat All of Me yang sukses merajai tangga lagu internasional. Lagu yang didedikasikan kepada sang istri, Chrissy Teigen itu bertengger di Billboard Hot 100 selama tiga pekan berturut-turut, mencapai puncak enam tangga lagu nasional, dan menduduki sepuluh besar di banyak negara lain.

Single ini pun menjadi salah satu single digital terlaris sepanjang masa yang menduduki peringkat lagu terlaris ketiga di Amerika Serikat dan Inggris Raya selama 2014. Legend makin populer ketika berduet dengan Meghan Trainor dalam lagu Like I'm Gonna Lose You yang mencapai peringkat 8 di Billboard Hot 100. Pada 2017, Legend berhasil memenangkan Tony Award karena ikut memproduksi Jitney untuk panggung Broadway.

Selain bernyanyi, Legend juga menjalani karier akting. Pada 2018, ia memerankan Yesus Kristus dalam adaptasi NBC dari opera rock Jesus Christ Superstar. Berkat perannya ini, ia berhasil menerima nominasi Primetime Emmy Award. Selain itu, Legend berhasil menerima Penghargaan Presiden NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Pada 2019, Legend tampil sebagai pelatih di ajang musik, The Voice. Pada 12 November 2021, ia menandatangani kontrak dengan Republic Records setelah menyelesaikan kontrak yang berlangsung selama 17 tahun dengan Sony Music. Awal 2022, John Legend telah meluncurkan platform NFT berbasis musik yang disebut OurSong.

KAKAK INDRA PURNAMA | RACHEL FARAHDIBA R | MARVELA

Pilihan editor: 20 Jadwal Konser Musik Terbaru 2024, Didominasi Idol Korea