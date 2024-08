Gempi Punya Instagram Sendiri, Tetap Diawasi Gisella Anastasia dan Gading Marten

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pasangan selebritas, Gisella Anastasia dan Gading Marten, memutuskan untuk mengizinkan putri semata wayang mereka, Gempi, untuk membuka akun Instagram miliknya sendiri. Melalui akun dengan nama pengguna @inigempiii tersebut, anak perempuan mereka yang saat ini berusia 9 tahun membagikan unggahan pertamanya, yaitu sebuah video suara melalui reels.

Instagram Gempi di Bawah Pengawasan Orang Tua

Melalui video kurang dari setengah menit yang Gempi bagikan sebagai unggahan pertama, diketahui bahwa Instagram tersebut terbentuk tidak lepas dari izin dan pengawasan kedua orang tuanya, Gading Marten dan Gisella Anastasia. “Hai guys, ini Gempi. Setelah diskusi banyak sama Mama dan Papa, I finally have my own Instagram account yeay! (akhirnya aku punya akun Instagram sediri)” suara Gempi yang menggemaskan mengisi audio video yang menampilkan foto wajahnya.

Hal tersebut sebagaimana keterangan di bagian bio Instagram Gempi yang bertuliskan nama lengkapnya, Gempita Nora Marten, yang disertai keterangan tambahan, “Official Account of Gempita Nora Marten (managed by papa @gadiiing dan mama @gisel_la ).” Dalam waktu kurang dari tiga jam, akun tersebut saat ini sudah memiliki lebih dari 48 ribu pengikut.

"Trimakasih buat kaka kaka, om tante yang selalu sayang sama Gempi dan gedein Gempi pake kuota selama ini dari Empi segede. Lanjut kawal Empi pake kuota juga sampe gedean nanti yaah hihi," tulis Gempi pada keterangan video.

Instagram Baru Gempi sebagai Wadah Bagikan Aktivitas

Gading Marten, Gisella Anastasia, dan Gempi menonton konser Taylor Swift di Singapura. Foto: Instagram/@gadiiing

Dari video reels yang diunggah Ahad pagi, 25 Agustus 2024 itu, Gempi juga mengungkapkan konten-konten yang akan ia bagikan di akun miliknya tersebut. Mulai dari kegiatan sehari-hari hingga proyek sebagai seleb cilik bersama mama maupun papanya.

“I will share my daily activities here (aku akan membagikan kegiatan sehari-hariku di sini), tapi sesempatnya ya karena aku sekolah; cover dance-dance favorit aku, enggak apa-apa ya enggak bagus-bagus banget karena aku masih kecil; dan aku bakal share project-project aku yang terbaru, kalau ada ya, mungkin bareng Papa mungkin bareng Mama,” katanya.

Gempi juga tidak lupa mengajak warganet untuk mengikuti akun miliknya agar tidak ketinggalan lebih banyak aktivitas yang ia bagikan di sana. “Pokoknya follow ya akun @inigempiii. SLAY!! Mwah!” ucapnya menutup video.

Selain video reels, Gempi juga membagikan dua buah Instagram Story berisi foto dirinya sendiri yang terlihat berpose memperlihatkan dua jari dilengkapi keterangan “First IG Story (Instagram Story pertama)” serta foto bersama ibunda tercinta yang kompak mengenakan outfit serba putih.

Instagram Story pertamanya itu diunggah kembali oleh Gisel ditambahkan keterangan berbunyi, “adududdu.. harus mulai bisa menerima kalo Mpi dah makin besar,” tulisnya disertai emoji wajah terharu dan hati berwarna putih. Tidak berbeda dengan sang papa, Gading Marten yang turut mengunggah ulang Instagram Story pertama Gempi dan menambahkan keterangan, “IG NYA MPI,” tulisnya.

