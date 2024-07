The Land Of Happiness Angkat Kisah Nyata, Upaya Jo Jung Suk Selamatkan Lee Sun Kyun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer dan poster film Korea terbaru, The Land Of Happiness telah resmi dirilis. Film ini dibintangi oleh Jo Jung Suk, mendiang Lee Sun Kyun, dan Yoo Jae Myung sebagai pemeran utamanya.

Dijadwalkan tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024, The Land Of Happiness didasarkan pada kejadian nyata di mana mantan Presiden Korea Selatan Park Chung Hee dibunuh pada 26 Oktober 1979. Setelah menyelesaikan syuting pada 2022, perilisan film sempat tertunda karena kasus tuduhan penggunaan narkoba dan kematian mendadak Lee Sun Kyun. Ini juga merupakan salah satu film terakhir mendiang Lee Sun Kyun sebelum meninggal.

Jo Jung Suk Berusaha Selamatkan Lee Sun Kyun

The Land of Happiness menceritakan kisah pengacara Jung In Hoo (Jo Jung Suk), yang berjuang menyelamatkan Park Tae Joo (Lee Sun Kyun) dari situasi hidup dan mati dalam persidangan kasus pembunuhan presiden pada 1979.

"Jika kehidupan pertamamu adalah latihan, sehingga kamu bisa kembali ke masa lalu, pilihan apa yang akan kamu buat?" demikian pernyataan profokatif di awal trailer The Land of Happiness.

Video tersebut kemudian menggambarkan kemarahan Jung In Hoo atas persidangan yang tidak adil dan upayanya untuk membela Park Tae Joo, yang terlibat dalam kasus pembunuhan presiden atas perintah atasannya. Video tersebut juga menunjukkan Jeon Sang Doo (Yoo Jae Myung) memanipulasi persidangan untuk keuntungannya sendiri, bahkan menguping jalannya persidangan secara langsung.

Film The Land of Happiness yang dibintangi Jo Jung Suk dan Lee Sun Kyun. Foto: Instagram/@itsnew_movie

Karakter Utama Film The Land Of Happiness

Poster yang baru dirilis menampilkan tiga karakter utama. Mereka adalah pengacara Jung In Hoo, sekretaris kepala Badan Intelijen Pusat Korea Park Tae Joo, dan kepala Departemen Investigasi Gabungan Jeon Sang Doo. Masing-masing poster karakter The Land Of Happiness itu disertai dengan judul, "Sidang politik terburuk di Korea akan segera dimulai."

Poster Jung In Hoo menyoroti dedikasinya untuk memberikan kliennya pengadilan yang adil, dengan tulisan, "Jika memang harus seperti ini, kenapa harus repot-repot menggelar pengadilan?" Untuk menggambarkan perjuangannya, Jung In Hoo terlihat marah saat ia berusaha membebaskan diri dari polisi militer.

Sementara Park Tae Joo yang diperankan Lee Sun Kyun, terlihat dengan ekspresi serius dan penuh tekad. Tulisan dalam poster tersebut mengisyaratkan karakternya yang terhormat, berbunyi, "Apakah kau menyuruhku mengkhianati sutradara demi menyelamatkan diriku sendiri?"

Sebaliknya, Jeon Sang Doo digambarkan dengan tatapan tajam, dan matanya penuh ambisi. Keterangan gambar menekankan kekejaman karakter yang kuat itu, dengan menyatakan, "Apa pun yang kau lakukan, dia akan mati."

