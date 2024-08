Dijodohkan dengan Choi Jin Hyuk, Jung Eun Ji: Kemungkinannya 1 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Eun Ji megungkapkan pengalamannya usai memerankan karakter Lee Min Jin dalam drama korea Miss Night and Day. Dia juga menanggapi harapan penonton yang menjodohkannya dengan Choi Jin Hyuk.

Miss Night and Day merupakan drama bergenre komedi romantis fantasi. Drama tersebut selesai ditayangkan pada Minggu 4 Agustus 2024, dengan rating 11,7 persen. Termasuk drama dengan rating tertinggi di JTBC tahun ini.

Baca juga: Jung Eun Ji Renungkan Masa Muda dan Tua Usai Main Drama Miss Night and Day

Aktris sekaligus penyanyi itu merasa bersyukur, tidak hanya aktingnya diterima dengan baik tapi juga persahabatannya dengan sesama aktor pemeran Miss and Day. Dalam drama itu, Jung Eun Ji memerankan karakter Lee Min Jin, seorang wanita yang sempat putus asa mencari pekerjaan. Namun tiba-tiba dia berubah menjadi wanita tua di siang hari dan kembali menjadi dirinya sendiri di malam hari.

"Saat syuting, aku bertemu rekan-rekan yang sangat memahamiku. Hubungan yang aku bentuk melalui drama ini adalah anugerah tersendiri. Hasil acaranya bagus, tentu, tapi serial ini punya tempat spesial di hatiku karena aku bisa melanjutkan hubunganku dengan aktor yang pernah bekerja sama denganku," katanya seperti dilansir dari laman Korea Times.

Rumor kencan dengan Choi Jin Hyuk

Sedangkan aktor utama pria drama itu, adalah Choi Jun Hyuk, yang berperan sebahai jaksa Gye Ji Woong. Sebagai jaksa dan atasan Lim Sun, karakter tua Lee Mi Jin, mereka bekerja sama dalam menangani kasus penting yang melibatkan kehidupan pribadi masing-masing.

Dengan chemistry yang baik antara Jung Eun Ji dan Lee Jung Eun, romansa di antara Gye Ji Woong dan Lee Mi Jin membuat penonton berharap mereka membawanya dalam kehidupan nyata. Namun Jung Eun Ji memastikan bahwa romansa mereka hanya ada di dalam drama.

"Bahkan kemungkinannya tidak ada 1 persen menjalin hubungan asmara dengan Choi Jin Hyuk. Setelah syuting berakhir, dia mulai memperlakukanku seperti seorang adik. Dia pasti bekerja keras untuk menjaga perasaan romantis selama syuting," katanya.

Alasan membintangi Miss Night and Day

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu alasannya menerima peran tersebut karena lawan mainnya adalah Lee Jung Eun, aktor veteran yang cukup terkenal. Lee Jung Eun memerankan karakter dirinya yang lebih tua.

Jung Eun Ji mengagumi karya-karya Lee Jung Eun. DIa mengaku penasaran beradu akting dengan aktris Parasite itu Lee Jung Eun. "Kemampuannya untuk bertransformasi sepenuhnya untuk setiap peran membuat saya penasaran. Saya ingin tahu segalanya tentang proses persiapannya dan kehadirannya di lokasi syuting," katanya.

Sebab itu, ketika dia mengetahui bahwa Lee Jung Eun akan menjadi lawan mainnya, dia langsung menerima tawaran naskah drama ini. Rasa penasarannya pun terbayarkan. Selama syuting, dia mendapat banyak pelajaran dari Lee Jung Eun.

"Lee bukan hanya seorang senior di bidang akting namun juga seorang kakak perempuan yang baik bagiku. Meskipun usianya 24 tahun lebih tua, dia memperlakukanku dengan begitu hangat dan santai. Dia tetap menjadi kehadiran yang menggemaskan dan menyenangkan dalam hidupku," ujarnya.

Karier Jung Eun Ji

Jung Eun Ji memulai debut di industri hiburan pada tahun 2011 sebagai vokalis utama girl grup K-pop Apink. Dia kemudian terjun ke dunia akting setahun kemudian, dengan membintangi drama Reply 1997. Sejak itu, dia berperan dalam berbagai film drama. Termasuk Cheer Up! dan Work Later, Drink Now.

Pilihan editor: Profil Eunji APINK dan Choi Jin Hyuk, Dua Bintang di Drama Korea Miss Night And Day