Zendaya dan Robert Pattinson Diincar Jadi Pemeran Utama Film The Drama

TEMPO.CO, Jakarta - Zendaya dan Robert Pattinson mendapat tawaran untuk bermain di film The Drama karya sutradara Kristoffer Borgli. Keduanya tengah dalam pembicaraan awal untuk menjadi pemeran utama film terbaru dari rumah produksi ternama Amerika, A24.

"A24 akan mendanai dan memproduksi The Drama karya Kristoffer Borgli, dengan Zendaya dan Robert Pattinson dalam negosiasi awal untuk menjadi pemeran utama," menurut sumber kepada Deadline pada Senin, 5 Agustus 2024.

Zendaya dan Robert Pattinson akan Dipasangkan dalam Film Romantis

Film The Drama akan disutradarai oleh Kristoffer Borgli berdasarkan naskah yang ditulisnya sendiri. Karya Kristoffer Borgli sebelumnya adalah film Dream Scenario (2023) yang dibintangi oleh Nicolas Cage.

Detail mengenai The Drama masih dirahasiakan, tetapi rumor menunjukkan bahwa film ini berkisah tentang romansa yang berubah secara tak terduga sebelum hari besar pasangan itu.

Ari Aster , Lars Knudsen, dan Tyler Campellone akan menjadi produser di bawah Square Peg. The Drama kembali menandai kolaborasi antara A24 dan Square Peg. Film-film lainnya termasuk Hereditary, Midsommar, Dream Scenario dan film-film mendatang Death of a Unicorn yang dibintangi Paul Rudd dan Jenna Ortega, dan Eddington yang dibintangi Joaquin Phoenix, Pedro Pascal dan Emma Stone.

Proyek Zendaya dan Robert Pattinson Tahun Ini

Zendaya memimpin kesuksesan tahun ini lewat film Dune: Part Two dan Challengers. Ia berikutnya akan kembali memerankan Rue Bennett yang memenangkan Emmy dan Golden Globe di Euphoria Season 3 milik HBO.

Robert Pattinson selanjutnya akan terlihat dalam drama fiksi ilmiah Bong Joon Ho, Mickey 17,yang akan dirilis pada Januari mendatang. Ia terakhir terlihat di layar lebar sebagai Bruce Wayne dalam film The Batman pada 2022 dan sebagai pengisi suara Grey Heron dalam versi bahasa Inggris dari The Boy and the Heron karya Hayao Miyazaki.

VARIETY | DEADLINE

