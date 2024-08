Jung Eun Ji Renungkan Masa Muda dan Tua Usai Main Drama Miss Night and Day

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Eun Ji merenungkan tentang masa muda dan tua usai memerankan drama Miss Night and Day. Tidak hanya itu dia mengaku kesulitan memerankan karakternya. Namun bersyukur aktingnya diterima dengan baik.

Miss Night and Day selesai ditayangkan pada Minggu, 4 Agustus 2024. Drama bergenre komedi romantis fantasi itu meraih rating 11,7 persen, drama dengan rating tertinggi di JTBC tahun ini.

Sempat kesulitan dengan karakter Lee Mi Jin

Dalam Miss Night and Day, Jung Eun Ji memerankan karakter Lee Min Jin, seorang wanita yang sempat putus asa mencari pekerjaan. Namun tiba-tiba dia berubah menjadi wanita tua di siang hari dan kembali menjadi dirinya sendiri di malam hari.

Anggota girl grup APINK itu mengaku kadang kesulitan memahami karakter Lee Mi Ji. Terlebih dia termasuk orang yang mengutamakan rasionalitas dibandingkan emosi. "Jadi pada awalnya, saya tidak dapat memahami langkah hidup Mi-jin. Pertanyaan seperti 'Mengapa dia begitu ragu-ragu?' dan 'Kenapa dia tidak bisa jujur saja?' terus mendatangiku," ujarnya.

Sebab itu untuk memahami karakter Lee Mi Jin, Jung Eun Ji terus mempertanyakan dan mengeksplorasi karakternya. Dia pun menyadari bahwa orang memiliki langkah hidupnya masing-masing.

"Meskipun saya tidak dapat memahaminya secara mendalam, orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa mereka sangat berempati dengan perjuangan Mi-jin. Sejak saat itu, saya mengamati bagaimana orang-orang ini menjalani kehidupan dan belajar bahwa kecepatan setiap orang patut dihormati."

Alasan drama Miss Night and Day jadi favorit

Menurut Jung Eun Ji, drama Miss Night and Day digemari semua kalangan karena tema sentralnya, yaitu waktu. Penonton yang lebih tua akan merefleksikan masa muda mereka. Sedangkan penonton yang muda membayangkan bagaimana rasanya tibat-tiba menjadi tua.

Dia juga merenungkan masa muda dan tua saat syuting drama tersebut. Eun Ji berharap aktivitasnya tidak akan banyak berubah seiring bertambahnya usia. "Saya pikir rutinitas sehari-hari saya membersihkan rumah, menonton anime ketika saya bosan dan bertanya-tanya apa yang harus saya makan setiap hari akan tetap menjadi hal yang sama," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jung Eun Ji menyadari tidak bisa mengendalikan penuaan fisik. Tapi dia ingin tetap menjaga semangat mudanya. Misalnya ingin tetap hangout bersama teman-teman atau menikmmati makanan yang diinginkan.

Karier Jung Eun Ji

Jung Eun Ji memulai debut di industri hiburan pada tahun 2011 sebagai vokalis utama girl grup K-pop Apink. Dia kemudian terjun ke dunia akting setahun kemudian, dengan membintangi drama Reply 1997. Sejak itu, dia berperan dalam berbagai film drama. Termasuk Cheer Up! dan Work Later, Drink Now.

Dalam Miss Night and Day, Jung Eun Ji beradu akting dengan aktris senior Lee Jung Eun dan Choi Jin Hyuk. Salah satu alasanya membintangi drama itu adalah sosok Lee Jung Eun, aktor panutannya.

KOREA TIMES

Pilihan editor: Perjalanan Karier Jung Eun Ji, Penyanyi yang Merambah Dunia Seni Peran