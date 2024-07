15 Film Bioskop Terbaru Juli 2024, Ada Escape hingga Deadpool & Wolverine

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri perfilman Indonesia maupun luar negeri terus berkembang secara masif. Hal ini ditunjukan dengan hadirnya karya-karya terbaru para sineas yang menghiasi layar lebar atau bioskop setiap bulannya.

Bahkan sepanjang Juli 2024, sejumlah film lokal dan luar negeri dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia. Film yang hadir tersebut mengusung berbagai genre, mulai dari animasi, aksi, thriller, horor, misteri, komedi, romantis, hingga dokumenter.

Berikut sejumlah daftar film bioskop terbaru Juli 2024.

1. Despicable Me 4 (3 Juli 2024)

Daftar film bioskop terbaru Juli 2024 adalah Despicable Me 4. Sekuel film dari Despicable Me 1, 2, dan 3 ini bercerita tentang Gru, Lucy, Margo, Edith, dan Agnes yang bersiap menyambut anggota baru di keluarga mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Gru harus menghadapi penjahat yang berniat membalas dendam kepada Gru.

2. Escape (3 Juli 2024)

Escape adalah film Korea yang mengangkat kisah tentang seorang tentara Korea Utara bernama Im Kyu Nam. Suatu malam, ia bermimpi memulai hidup baru di Korea Selatan. Untuk mewujudkan mimpinya, ia harus melarikan diri dari negara asalnya dan menyeberangi zona demiliterisasi atau DMZ. Sementara itu, prajurit Ri Hyun Sang dari Departemen Keamanan Negara Korea Utara ditugaskan untuk mengejar Im Kyu Nam.

3. Sekawan Limo (4 Juli)

Poster film Sekawan Limo. Foto: Instagram.

Sekawan Limo bercerita tentang Bagas, Lenni, Dicky, Juna, dan Andrew yang bertemu ketika mendaki Gunung Madyopuro. Mereka gagal mematuhi mitos rombongan harus genap dan dilarang menoleh ke belakang atau akan ada yang mengikuti. Sepanjang perjalanan, mereka terus dihantui hingga akhirnya qqqewwsadar jika salah satu dari mereka bukan manusia.

4. Janji Darah (4 Juli)

Film ini bercerita tentang pasutri muda, Sheren dan Rayhan, yang sedang berbahagia setelah sang istri dinyatakan hamil. Namun, ketentraman rumah mereka mulai terganggu oleh teror makhluk halus. Sheren dan Rayhan pun berusaha mencari tahu dan mengusir gangguan tersebut.

5. Daddio (10 Juli 2024)

Daddio adalah film Hollywood yang menceritakan kisah tentang seorang perempuan muda bernama Camille. Dia baru saja mengalami tragedi dan memutuskan untuk pergi ke New York City guna mencari ketenangan.

Saat menaiki taksi dari Bandara JFK, taksi yang dinaiki Camille dikendarai oleh sopir bernama Clark. Di sepanjang perjalanan keduanya saling mengobrol dan percakapan pun mengalir lebih dalam dan penuh makna.

6. Mungkin Esok Lusa atau Nanti (11 Juli 2024)

Film ini bercerita tentang Kemuning, seorang gadis desa yang sedang menempuh pendidikan S2 di Turki. Walau berada jauh dari Indonesia, Ning tetap setia menunggu cinta sejatinya, Raditya, yang berjanji akan meminangnya suatu saat nanti. Namun, Raditya tiba-tiba mengabarkan bahwa ia akan menikah dengan gadis pilihan Ibunya, dan harus meninggalkan Ning.

7. Jurnal Risa (11 Juli)

Jurnal Risa adalah film dokumenter yang diangkat dari kisah nyata petualangan tim pencari hantu sekaligus kreator konten Indonesia, Jurnal Risa. Film ini menceritakan perjalanan mengerikan tim Jurnal Risa dalam upaya menyelamatkan bintang tamu mereka, Prinsa, yang diikuti oleh hantu yang paling mereka takuti, Samex.

8. Harta Tahta Boru Ni Raja

Jerry, yang tidak yakin dengan asal usul Bataknya, melanjutkan tesis tentang leluhurnya, Jenderal DI Panjaitan. Dia mengajak serta teman-temannya ke Balige, kampung halamannya. Di sana, ia bertemu Ita, yang membantu penelitiannya dan memicu cinta segitiga dengan pria setempat, Bang Jemun.

9. Fly Me To The Moon (12 Juli)

Berlatar tahun 1960-an, saat perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang meningkat. Kelly Jones, seorang ahli pemasaran membuat tugas Cole Davis sosok direktur peluncuran NASA menjadi lebih sulit. Ketika Gedung Putih menganggap misi tersebut terlalu penting untuk gagal, keduanya diarahkan untuk merencanakan pendaratan palsu di bulan sebagai cadangan.

10. Project Silence (12 Juli)

Ini adalah film Korea yang dibintangi oleh mendiang aktor Lee Sun Kyun. Project Silence menceritakan tentang situasi kacau ketika mendadak muncul cuaca buruk. Alhasil jarak pandang menjadi sangat terbatas. Hal itu memicu serangkaian mobil bertabrakan dan meledak di sebuah jembatan yang rentan ambruk. Orang-orang yang sedang berada di jembatan pun terjebak tanpa arah dan harus berjuang untuk bertahan hidup.

11. Catatan Harian Menantu Sinting (18 Juli)

Film ini bercerita tentang Minar dan Sahat yang merupakan pasangan suami istri baru. Berbagai konflik keluarga hadir dalam pernikahan mereka. Salah satunya ketika Minar meminta agar dia dan Sahat pindah ke rumah pribadi agar tidak ada campur tangan keluarga dalam pernikahannya.

12. Pusaka (18 Juli)

Pusaka bercerita tentang seorang kolektor yang hendak memugar villa besar miliknya menjadi museum. Namun, villa tersebut justru menjadi perangkap bagi para pekerja projek yang tengah melakukan survei. Tanpa sengaja, para pekerja itu melepas sebuah kutukan. Hal itu akan menghantui para pekerja dan membunuh satu persatu para manusia di dalam vila tersebut.

13. Bangsal Isolasi (25 Juli 2024)

Film ini bercerita tentang seorang jurnalis bernama Weni yang merekayasa diri agar menjadi seorang narapidana. Hal ini dilakukan Weni demi mengungkap misteri kematian adiknya, Ratna. Di penjara itu, terdapat sebuah bangsal isolasi yang dijuluki sebagai ruang kutukan, karena setiap yang masuk kedalamnya akan berakhir dengan kematian.

14. Deadpool & Wolverine (26 Juli 2024)

Deadpool & Wolverine adalah karya terbaru dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini bercerita tentang Deadpool dan Wolverine yang bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Sayangnya, Wolverine sedang memulihkan diri dari cedera ketika ia bertemu dengan Deadpool yang cerewet.

15. BLACKPINK World Tour: Born Pink in Cinemas (31 Juli 2024)

Film bioskop terbaru Juli 2024 selanjutnya adalah dokumenter konser dari idol grup populer asal Korea Selatan, BLACKPINK. Dokumenter pertunjukan BLACKPINK di Gocheok Dome Seoul ini ditayangkan di lebih dari 110 negara sebagai perayaan ulang tahun ke-8 sejak mereka debut.

TEMPO

