Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Lee Je Hoon tengah bersiap untuk merilis film terbaru yang dibintanginya berjudul Escape. Film ini akan tayang pada 3 Juli mendatang. Film ini menunjukkan sisi lain Zona Demiliterisasi (DMZ) yang merupakan perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Film ini akan menampilkan laga yang menegangkan dan penuh dengan drama. Berikut fakta-fakta soal film ini:

1 Disutradarai oleh Lee Jong Pil

Lee Jong Pil ditunjuk sebagai sutradara untuk mengerjakan proyek ini. Pria 44 tahun ini telah menjadi sosok dibalik film Korea terkenal seperti, Man from Nowhere, Born to Sing, Oh My Captain, dan masih banyak lagi. Dikutip dari Mydramalist, ia juga beberapa kali menjadi penulis naskah untuk film produksi lain atau produksinya sendiri. Dalam proyek ini sutradara film Light My Fire ini sangat intens membangun setiap karakter dalam film ini. Terbukti dalam cuplikannya saja sudah banyak adegan dan potongan akting aktor yang memukau.

2. Banyak Pemeran Pendukung dari Aktor Terkenal

Dalam trailer dan potret yang dirilis oleh pihak produksi, beberapa aktor dan aktris terkenal turut ambil bagian dalam film ini. Seperti, Song Kang, peraih Baeksang Awards Koo Kyo Hwan, Esom, Hong Xa Bin, dan Lee Ho Jung. Nama-nama akan memeriahkan dan membuat film semakin seru. Apalagi sosok Song Kang yang misterius dalam trailer yang dirilis.

3. Bercerita Soal Tentara Buron dari Korea Utara

Masih dikutip dari Soompi, film ini menceritakan soal seorang tentara Korea Utara yang berusaha melarikan diri dari negaranya. Sersan Gyu Nam, yang ditempatkan di dekat Garis Demarkasi Militer, mendekati akhir masa pengabdiannya selama 10 tahun dan bermimpi untuk melarikan diri ke tempat di mana dia dapat mengejar keinginannya, terbebas dari kenyataan pahit karena tidak mampu membentuk masa depannya sendiri, bahkan jika dia menemui kegagalan. Dalam pelarian yang dilakukan oleh Gyu Nam, tokoh yang diperankan oleh Lee Je Hoon, harus menghadapi rintangan yang mempertaruhkan nyawanya. Ia harus lari dari kejaran petugas pasukan keamanan Hyun Sang (Koo Kyo Hwan) yang akan membunuhnya jika ia sampai tertangkap.

4. Tampilkan Sisi Berbeda dari Lee Je Hoon

Lee Je Hoon, dalam film ini dikatakan akan menunjukkan emosi tulus sosok Gyu Nam dan akan selalu tekad berjuang menuju mimpinya. Usaha Je Hoon dalam film ini tidak hanya menurunkan berat badan, tetapi juga melewati proses syuting yang menuntutnya beradegan laga penuh semangat. Dia bertahan berlari tanpa henti dan melintasi medan kasar berupa semak-semak dan rawa berlumpur.

Selain itu, ia menggambarkan tekad Gyu Nam yang teguh untuk melewati proses pelarian yang menantang dengan tatapan mata yang intens dan penuh tekad, yang secara efektif menyampaikan emosi karakternya. Bahkan sutradara Lee Jong Pil berkata, “Saya samar-samar berharap Gyu Nam akan memiliki tekad dan tatapan seperti seseorang yang berusaha untuk melarikan diri. Lee Je Hoon sempurna untuk peran itu. Melihatnya sepenuhnya tenggelam dan fokus, saya benar-benar merasa dia mewujudkan Gyu Nam.” ujarnya.

Lee Je Hoon menyatakan, “Saya melihat Gyu Nam sebagai salah satu manusia biasa yang berusaha melepaskan diri dari kenyataan dan mengejar cita-cita masa depan, impian, dan harapan. Saya pikir kerinduan Gyu Nam akan masa depan yang lebih cerah dan tekadnya untuk mewujudkannya akan menyentuh hati banyak orang.” ungkpanya.

