Kabar Baru Prilly Latuconsina: Menang Aktris IKJ Awards 2024, Rilis Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Prilly Latuconsina bulan lalu dianugerahi penghargaan bergengsi di ajang IKJ Awards 2024. Ia dinobatkan sebagai Aktris Terbaik tahun ini, mengalahkan nominator lain yang tak kalah hebat seperti Christine Hakim dan Merriam Belina.

Penghargaan yang dihelat 19 Juni 2024 itu merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi Prilly di dunia akting. Telah malang melintang di industri hiburan sejak usia muda, Prilly telah membintangi berbagai film, serial, dan FTV yang sukses memikat hati para penonton.

Aktris Terbaik IKJ Awards 2024 merupakan penghargaan terakhir yang diperolehnya dari serangkaian capaian yang diperolehnya di dunia seni peran, film dan televisi.

Aktor kelahiran Tangerang, 15 Oktober 1996 ini dikenal di dunia akting dengan membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala pada 2015. Sejak saat itu, namanya terus melejit dan membintangi berbagai judul film dan serial populer, seperti Danur Universe, 12 Cerita Glen Anggara, Webseries Brata, dan Cinta Dua Masa, dan yang terbaru film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis?.

Perjalanan Karier Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina mengawali kariernya di dunia hiburan pada 2011 dengan membintangi sinetron Get Married. Namanya mulai dikenal luas ketika ia memerankan karakter Lilis dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala pada 2015. Sejak saat itu, popularitas Prilly terus menanjak dan membawanya ke berbagai judul film, serial, dan FTV yang sukses memikat hati para penonton.

Wakil Ketua Umum di Gerakan Ekonomi Kreatif ini dikenal sebagai aktris yang serba bisa. Ia mampu memerankan berbagai karakter dengan totalitas dan penuh penghayatan. Kemampuannya ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan bergengsi yang telah diraihnya, seperti Piala Citra Festival Film Indonesia untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik (2021) dan Indonesian Film Festival Awards untuk kategori Aktris Terbaik (2021).

Ketua Pelaksana bersamaan dengan penunjukan aktor Ario Bayu sebagai Ketua Komite FFI periode 2024-2026 ini tidak hanya berbakat dalam akting. Prilly lebih dari sekadar aktris, ia juga dikenal sebagai entrepreneur dan influencer. Di usianya yang terbilang muda, Prilly telah mendirikan beberapa perusahaan dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

Pemilik klub bola Liga 3 Persikota Tangerangini pun menjadi role model bagi banyak anak muda di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan dedikasi.

Film dan Serial yang Dibintangi Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina telah membintangi berbagai film dan serial populer antara lain Danur Universe: Danur 1: I Can see Ghost (2017), Danur 2: Maddah (2018), Kukira Kau Rumah (2021), Gita Cinta dari SMA (2023), Puspa Indah Taman Hati (2023), dan Budi Pekerti (2023). Sedangkan puluhan serial populer telah diperankannya seperti My Lecturer My Husband bersama Reza Rahadian dan Cinta Dua Masa berlakon bersama Dikta Wicaksono.

Penghargaan dan Prestasi

1. Piala Citra Festival Film Indonesia Aktris Pendukung Terbaik (2023)

2. Indonesian Film Festival Awards Aktris Terbaik (2021)

3. Festival Film Indonesia Aktris Terfaborit Pilihan Penonton (2021)

4. SCTV Awards Aktris Terfavorit (2021)

5. Indonesian Movie Actors Awards Favorite Supporting Actress (2020)

6. Aktris IKJ Awards 2024

