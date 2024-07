Chemistry Jung Hae In dan Jung So Min saat Baca Naskah Drama Love Next Door

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan aktris Korea, Jung Hae In dan Jung So Min, terlihat akrab saat sedang melakukan proses pembacaan naskah untuk drama terbaru tvN bertajuk Love Next Door. Salah satu stasiun televisi terbesar di Korea tersebut merilis foto-foto belakang layar yang memperlihatkan kehangatan di antara keduanya bersama para pemeran yang lain saat proses reading pertama untuk drama yang episode pertamanya dikabarkan tayang pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Pembacaan naskah terasa seperti berkumpulnya teman-teman lama dan tetangga, memberikan suasana yang hangat dan hidup,” tulis tvN sebagai keterangan di bawah foto-foto yang diunggah Rabu, 10 Juli 2024. “Sinergi dan penampilan para pemain akan membawa pemirsa ke dalam kisah cinta Seung Hyo dan Seok Ryu, serta kehidupan Penduduk Kawasan Hyerung,” lanjutnya, dilansir dari laman Allkpop.

Chemistry Jung Hae In dan Jung So Min

Di samping suasananya yang hangat dan bersahabat, para aktor yang hadir juga memberikan penampilan yang dipenuhi semangat dan antusias. Chemistry yang tercipta antara Jung Hae In dan Jung So Min juga semakin meningkatkan antisipasi terhadap drama tersebut. Hal tersebut membuat naskah yang mereka bacakan menjadi lebih hidup.

Selain Hae In dan So Min, bintang lain yang hadir dalam agenda pembacaan naskah perdana adalah aktor Kim Ji Eun, Yun Ji On, Park Ji Young, Jo Han Chul, Jang Young Nam, Lee Seung Joon, Kim Geum Soon, Han Ye Joo, Jeon Suk Ho, Lee Seung Hyub N.Flying, dan Shim So Young. Di samping itu, sutradara Yoo Je Won dan penulis Shin Ha Eun yang juga menulis untuk Hometown Cha-Cha-Cha juga terlihat ada di tempat.

Pada salah satu foto, terlihat Hae In dan So Min berdiri berdampingan dengan mempertemukan tangan untuk membentuk hati. Foto lainnya memperlihatkan seluruh pemain yang hadir pada proses pembacaan naskah dan saat foto bersama dengan kompak berpose memperlihatkan jari yang membentuk hati.

Sekilas tentang Drama Love Next Door

Mengangkat genre komedi romantis, drama Love Next Door mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Bae Seok Ryu yang diperankan oleh Jung So Min. Setelah menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, Seok Ryu memutuskan untuk mencoba menata hidupnya dan perlahan memulai kembali segalanya dari awal.

Meski begitu, dalam menempuh babak baru dalam hidupnya tersebut, Seok Ryu harus berurusan dengan putra dari teman ibunya, Choi Seung Hyo yang dimainkan oleh Jung Hae In, yang sama-sama tinggal di kawasan Hyerung. Sayangnya, Seung Ho merupakan seseorang yang Seok Ryu anggap sebagai babak kelam di dalam kehidupannya.

Salah satu drama Jung Hae In yang membawa namanya besar hingga hari ini adalah Snowdrop yang ia bintangi bersama anggota tertua girlgroup BLACKPINK, Jisoo. Beberapa drama lain yang juga ia mainkan adalah D.P., One Spring Night, dan Something In the Rain. Di sisi lain, drama terkenal yang dibintangi oleh Jung So Min di antaranya Because Playful Kiss, This Is My First Life, Love Reset, dan Alchemy of Souls.

ALLKPOP | SOOMPI

