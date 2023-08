4 Serba-serbi Jung Hae In, Aktor Korea yang akan Jumpa Penggemar di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Jung Hae In akan bertemu fan di Jakarta pada 16 September 2023. Dikutip dari situs web, FNC Entertainment, agensi Jung Hae In, event itu bertema The 10th Season.

Three Angles Production selaku promotor acara telah merilis daftar harga tiket dan benefit dari acara jumpa penggemar itu. Ada empat kategori tempat duduk, tiket itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp1,35 juta hingga Rp2,85 juta. Tiket jumpa penggemar aktor Jung Hae In tersebut sudah bisa dibeli sejak Jumat, 18 Agustus 2023.

Tentang Jung Hae In

1. While You Were Sleeping

Jung Hae In mulai dikenal namanya sejak membintangi salah satu drama Korea, While You Were Sleeping pada 2017. Aktor ini beradu akting dengan Bae Suzy dan Lee Jong Suk sebagai pemeran utama. Dikutip dari My Drama Lists, pada 2014 ia memulai debutnya setelah wajib militer.

2. Keturunan keluarga kaya dan terkenal

Jung Hae In dari keluarga kaya dan terkenal, kakek buyutnya Jung Yak Yong tokoh sains berpengaruh di era Joseon. Orang tuanya mengelola rumah sakit di Korea Selatan, ayahnya ahli oftalmologi. Dikutip dari Soompi, ibunya juga berprofesi sebagai dokter.

Jung Hae In memiliki saudara laki-laki yang tujuh tahun lebih muda darinya. Dua bersaudara ini pernah membuat penampilan khusus di acara Hangout With Yoo MBC selama perjalanan mereka ke Pulau Jeju pada 2019.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Belajar akting

Jung Hae In pertama kali mulai berakting dalam drama musikal di perguruan tinggi. Pengalaman itu menginspirasi dia untuk mengejar karier di industri film. Pada 2013, Jung Hae In memulai debutnya muncul di video musik Moya oleh AOA Black. Setelah itu ia jeda meniti karier, karena menjalani wajib militer.

Pada 2017, serial While You Were Sleeping. Serial ini sukses besar di Korea Selatan. Popularitas Jung Hae In melejit karena ketenaran serial itu. Pada 2018, Jung Hae In mendapat peran utama pertamanya membintangi drama Something In the Rain (2018).

4. Coba menyanyi

Jung Hae In pernah mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan penyanyi Paul Kim dan Lee Su Hyun.

Pilihan Editor: Harga Tiket Fan Meeting Jung Hae In, Mulai dari Rp 1,35 Juta