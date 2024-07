Tulis Surat untuk Ulang Tahun ARMY, J-Hope : Sampai Bertemu dalam Keadaan Sehat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope menulis surat untuk ARMY, penggemar BTS, yang hari ini, Senin 9 Juli 2024 merayakan ulang tahun. Biasanya penggemar yang mengingat bahkan merayakan ulang tahun idolanya. Tapi idola yang satu ini ikut merayakannya meski sedang menjalankan wajib militer.

J-Hope mengirimkan surat yang ditulis dengan tangan melalui platform fandom Weverse. “Ini hari ulang tahun ARMY kita, jadi kalian akan sedih jika aku tidak datang lagi. Aku pikir surat ini mungkin yang terakhir sebelum aku keluar," tulisnya.

Karya selama wajib militer

Baca Juga: Single Lisa Blackpink dan Jimin BTS Masuk Official Singles Chart Tangga Lagu Inggris

Pria bernama asli Jung Hoseok itu mengatakan bahwa dia mempersiapkan banyak hal agar ARMY bisa tetap merasa dekat dengannya selama wajib militer. Dia pun bertanya apakah ARMY menerimanya dengan baik. "Bagaimana? Apakah kalian merasakan ketulusan dan hati Hobi (panggilan ARMY untuk J-Hope)?" tulisnya.

J-Hope memang menyiapkan beberapa karya selama dinas militer. Di antaranya single 10 tahun BTS "Take Two", "Jack In The Box", dan "HOPE ON THE STREET VOL. 1."

Bertemu setelah wajib militer

J-Hope mendaftar wajib militer pada bulan April tahun lalu. Dia saat ini menjabat sebagai asisten instruktur di unit pelatihan rekrutmen baru Divisi 36. Dia akan diberhentikan pada 17 Oktober.

Baca Juga: Profil dan Pencapaian Jin BTS yang Terpilih Sebagai Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024

Dalam surat itu, dia mengatakan masa wajib militernya tinggal sekitar tiga bulan lagi. Selama menanti tugas wajib militernya itu berakhir dia mengaku sulit memprediksi perubahan yang akan terjadi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya pikir mungkin sekarang tinggal sekitar tiga bulan lagi, tapi saya penasaran dengan pola pikir saya. Sulit untuk memprediksi ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya pikir apa yang tidak akan berubah adalah cintaku Untuk kalian semua, aku akan terus menghargai dan mencintai kalian,” tulisnya.

Tak lupa, J-Hope berterima kasih kepada ARMY yang sudah mendukungnya juga BTS. "Kepada ARMY, yang menjadikan kami lebih dari diri kami sendiri. Terima kasih sudah ada. Sampai jumpa lagi dalam keadaan sehat. Aku mencintaimu," tulisnya.

Sebelum J-Hope, Jin anggota BTS yang pertama menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024. Sehari setelahnya, dia menghadiri acara Festa 2024. Sementara anggota BTS lainnya, RM, V, Jimin, Jungkook, dan Suga masih menjalani wajib militer hingga tahun 2025.

STAR NEWS

Pilihan editor: J-Hope BTS Rilis Album Spesial HOPE ON THE STREET VOL.1 29 Maret