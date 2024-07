Jungkook dan Jimin BTS Sambut Musim Panas dengan Trailer dan Poster Acara Are You Sure?!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook dan Jimin dari BTS kembali hadir untuk mempromosikan acara terbaru mereka bertajuk Are You Sure?! melalui video dan poster yang diunggah di media sosial @bts_bighit. Acara ini menjadi sorotan banyak penggemar karena menampilkan perjalanan seru keduanya sebelum menjalani wajib militer.

Are You Sure?! adalah acara variety show yang akan mengikuti perjalanan Jimin dan Jungkook ke tiga negara. Mereka akan memulai petualangan dari Amerika Serikat, melanjutkan perjalanan ke Pulau Jeju di Korea Selatan, dan akhirnya Sapporo di Jepang. Sepanjang perjalanan, duo BTS ini akan terlibat dalam berbagai kegiatan menarik seperti berkemah, berkano, menyelam, dan bermain ski.

Teaser Tampilkan Momen Ceria Jungkook dan Jimin Berpetualang

Poster teaser yang dirilis di akun X @bts_bighit pada Selasa, 16 Juli 2024 menampilkan momen ceria Jungkook dan Jimin saat menikmati liburan musim panas. Dengan senyuman lebar dan gerakan tangan yang menggemaskan, poster tersebut seolah-olah bertanya kepada para penggemar, "Kau yakin?,” Nuansa musim panas yang ceria ditambah dengan ilustrasi lucu seperti bebek karet dan gelembung air, serta kacamata menyelam menambah keceriaan poster tersebut.

Dalam trailer yang diunggah sebelumnya di Instagram resmi BTS, terlihat berbagai aktivitas yang dilakukan Jimin dan Jungkook, mulai dari bermain ski, menyelam, hingga berkendara motor bersama.

Ada pula klip terbaru yang diunggah di kanal YouTube BANGTAN TV dengan judul Are You Sure?! Announcement (from USA) telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali disukai sebanyak 363 ribu dan lebih dari 14 ribu komentar. Angka ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya antusiasme penggemar.

Kedua anggota BTS ini tampil menawan dengan gaya mereka masing-masing. Jungkook terlihat keren dengan pakaian serba hitam yang kontras dengan kulit cerahnya, sementara Jimin tampil modis dengan pakaian abu-abu bermotif dan tas selempang.

ARMY Tunggu Perjalanan Seru Duo BTS

Jungkook dan Jimin BTS tidak hanya mempromosikan acara mereka, tetapi juga bernostalgia tentang perjalanan mereka ke Tokyo yang sebelumnya didokumentasikan dalam vlog G.C.F produksi Jungkook. Momen-momen ini menambah kedekatan mereka dengan para penggemar, yang telah mengikuti perjalanan mereka dari awal.

Para ARMY (sebutan fans BTS) yang ingin menyaksikan perjalanan seru Jungkook dan Jimin harus bersabar hingga 8 Agustus 2024. Are You Sure?! akan tayang perdana di Disney+. Perjalanan yang penuh tawa dan petualangan ini akan menjadi tayangan yang menghibur dan menemani musim panas para penggemar BTS di seluruh dunia.

