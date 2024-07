5 Film Terbaik Netflix dengan Rating Tinggi yang Bisa Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix adalah salah satu platform streaming yang menyediakan berbagai genre mulai dari horor, thriller, hingga komedi.

Dari banyaknya film yang tersedia di platform tersebut, terdapat beberapa film terbaik dan mendapatkan rating tinggi dari penonton.

Jika bingung memilih film apa yang bagus ditonton di Netflix, film-film terbaik berikut bisa mengisi waktu luang Anda.

Film Terbaik Netflix

Dilansir dari situs Rotten Tomatoes, berikut adalah 5 rekomendasi film terbaik Netflix yang wajib ditonton.

1. After Sun

After Sun adalah film bergenre drama di Netflix yang berhasil meraih rating 96 persen. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita muda bernama Sophia yang mengenang liburan penting bersama ayahnya.

Di saat yang sama, Calum (ayah Sophia) sedang berjuang melewati berbagai tantangan hidup diluar perannya sebagai ayah.

Film yang menceritakan tentang hubungan ayah dan anak ini disutradarai oleh Charlotte Wells dan dibintangi sejumlah aktor papan atas seperti Paul Mescal, Frankie Corio, dan Celia Rowlson-Hall.

2. Hit Man

Jika Anda mencari film aksi yang juga bergenre komedi, maka Hit Man bisa menjadi salah satu pilihan. Film terbaik Netflix 2024 ini mendapatkan rating 96 persen dan dibintangi oleh Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta.

Hit Man menceritakan tentang seorang laki-laki biasa bernama Gary Johnson yang terjerat penipuan saat sedang berpura-pura menjadi pembunuh bayaran professional.

Gary kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Madison yang meminta bantuannya. Seiring berjalannya waktu, keduanya menemukan kecocokan namun tak seorang pun yang mengatakan kebenaran tentang dirinya, baik Gary maupun Madison.

3. Godzilla Minus One

Beralih ke genre fiksi ilmiah, Godzilla Minus One adalah satu film bergenre fiksi ilmiah terbaik di Netflix Film ini mengisahkan tentang perjuangan sekelompok veteran melawan monster Godzilla di Tokyo, Jepang.

Disutradarai oleh Takashi Yamazaki, Godzilla Minus One berhasil meraih rating 98 persen dan dibintangi oleh sejumlah aktor di antaranya Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada.

4. May December

Film terbaik Netflix yang bergenre drama selanjutnya adalah My December. Film yang meraih rating 90 persen ini menceritakan tentang hubungan perselingkuhan guru dan murid yang diangkat berdasarkan kisah nyata Mary Kay Letourneau dan Vili Fualaau.

May December disutradarai Todd Haynes dan bintangi sejumlah aktor papan atas seperti Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton.

5. The Squid and The Whale

The Squid and The Whale merupakan film garapan sutradara Noah Baumbach. Film ini juga yang mengangkat namanya dalam dunia perfilman.

The Squid and The Whale mengisahkan tentang sebuah keluarga yang berada diambang kehancuran. Film dengan rating 92 persen berhasil memainkan emosional penonton berkat akting dari sejumlah aktor-aktornya di antaranya Jeff Daniels, Laura Linney, Jesse Eisenberg, Owen Kline

AULIA ULVA

