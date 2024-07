Mengenal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimin BTS Menyanyikan Lagu Who di Acara Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS membawakan lagu Who di acara televisi populer Amerika Serikat yang dipandu oleh Jimmy Fallon. Laporan Yonhap pada Kamis, 18 Juli 2024, agensi BigHit Music mengumumkan, Jimin akan tampil dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon di saluran televisi NBC.

Rekaman penampilan Jimin BTS untuk acara tersebut disiarkan pada Selasa, 23 Juli 2024, pukul 12.35 siang waktu Korea Selatan. Jimin saat ini sedang menjalankan tugas wajib militer atau wamil di Korea Selatan. Penampilannya untuk acara Jimmy Fallon telah direkam sebelum dia mendaftar menjalankan wajib militer pada Desember 2023

Tentang The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

The Tonight Show acara bincang-bincang bersama pesohor, yang dipandu Jimmy Fallon. Dikutip dari People, Jimmy telah lama menjalani kariernya sebagai pembawa acara bincang-bincang malam. Kariernya melejit saat bergabung dengan Saturday Night Live dari tahun 1998 hingga 2004. Ia masuk perfilman Taxi (2004), Fever Pitch (2005), dan Whip It (2009).

Pada 2009, Fallon menggantikan Conan O'Brien di acara Late Night di NB, dan lima tahun kemudian, ia menggantikan Jay Leno sebagai pembawa acara The Tonight Show, menjadikannya pembawa acara keenam dalam acara tersebut. Fallon telah memenangkan dua Penghargaan Emmy sebagai pembawa acara tamu SNL pada 2012 dan 2014.

Baca juga: Jimin Akan Tampil Kembali di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Debut The Tonight Show Starring Jimmy Fallon di Studio 6B di Rockefeller Center pada 17 Februari 2014 membawa suasana baru waralaba NBC. Dikutip dari NBC, dengan gaya wawancaranya yang ramah dan penuh energi, Fallon membawa inovasi dalam bentuk sandiwara.

Acara ini telah menjadi ikon televisi Amerika selama hampir 60 tahun, menampilkan bintang tamu selebriti ternama. Fallon, yang mengambil inspirasi dari pendahulunya seperti Johnny Carson dan Jay Leno. Fallon dikenal dengan segmen-segmen populer seperti Hashtags, Thank You Notes, dan Slow Jam the News. The Roots menjadi band tetap dalam acara ini.

ANTARA | PEOPLE | NBC

Pilihan Editor: Di The Tonight Show, Jimin BTS Menyanyikan Lagu Who