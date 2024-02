J-Hope BTS Rilis Album Spesial HOPE ON THE STREET VOL.1 29 Maret

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope BTS akan merilis album spesial berjudul HOPE ON STREET VOL.1. Agensi BIGHIT MUSIC mengumumkan kan tersebut pada 19 Februari 2024 tengah malam waktu Korea Selatan.

Menurut pengumuman agensi tresebut, album HOPE ON THE STREET VOL.1 akan dirilis pada 29 Maret 2024. Album itu berisi enam lagu dan dirilis bersamaan dengan serial dokumenter HOPE ON STREET, yang menelusuri perjalanan tarian J-Hope.

"Silakan bergabung dengan j-hope saat dia mengingat kembali perjalanan menarinya dengan mendengarkan HOPE ON THE STREET VOL.1 dan menonton serial dokumenter HOPE ON THE STREET. Kami meminta cinta dan dukungan antusias kalian untuk j-hope dan usahanya di masa depan," kata BIGHIT.

Teaser HOPE ON THE STREET

Sementara teaser HOPE ON THE STREET sudah dirilis pada 18 Februari 2024. Video ini diawali dengan adegan J-Hope sebagai penari utama BTS, sedang berlatih koreografi di masa lalu.

Dan ketika angka 2015 berubah menjadi 2024, J-Hope saat ini muncul. Selanjutnya, ia diukir dengan gambar dirinya menari mengikuti irama dengan pemandangan malam kota sebagai latar belakang dan kalimat 2024.03 yang mengumumkan tanggal dimulainya proyek.

Menurut keterangan BIGHIT, sebuah konten log latihan tari yang diperkenalkan oleh pria bernama asli Jung Hoseok itu pada tahun 2015. Sampai menunjukkan kepada penggemarnya bagaimana J-Hope tumbuh menjadi artis kelas dunia.

"Proyek ini dimulai dari ide J-Hope, dan ia mengerahkan seluruh upayanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menjalani wajib militer. Kami berharap proyek ini juga dapat membawa kegembiraan bagi para penggemar," kata agensi itu.

Hadiah ulang tahun

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat pengumuman album dan teaser video HOPE ON STREET dirilis bertepatan dengan ulang tahun J-Hope yang ke-30, yaitu pada tanggal 18 Februari 2024. Dengan kedua proyek barunya itu, dia seolah memberikan hadiah untuk ARMY (fandom BTS) yang merindukannya saat wajib militer.

Di hari istimewanya itu, J-Hope juga menyapa penggemarnya melalui unggahan di Instagram dan Weverse. Dia membagikan beberapa foto, termasuk saat dia merayakan ulang tahun bersama rekan sesama prajurit di area tugasnya. Dia juga membagikan foto banner ucapan selama ulang tahun dari ARMY.

Sementara di Weverse, J-Hope berterima kasih kepada ARMY, yang telah mendukungnya. Dia mengatakan ini adalah ulang tahun pertama dan terakhir sebagai prajurit.

Dalam hatiku, apapun situasinya, kamu selalu menjadi pusatnya...!! Ini adalah bagian besar yang tidak saya lupakan selama bekerja selama lebih dari 10 tahun. Terima kasih padamu, aku juga tidak kesepian di ulang tahun ini. Aku akan memberikan salam dengan baik setelah keluar dari wajib militer," tulisnya

STARNEWS | SOOMPI | KOREABOO

Pilihan editor: Jimin dan Jungkook BTS Masuk Pusat Pelatihan Diantar J-Hope dan SUGA