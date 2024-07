Jo Jung Suk Kenang Momen Syuting Bersama Lee Sun Kyun dalam The Land of Happiness

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jo Jung Suk mengungkapkan rasa rindunya kepada mendiang Lee Sun Kyun. Keduanya mendapat kesempatan berakting bersama di dalam proyek film The Land of Happiness yang dijadwalkan tayang pada Rabu 14 Agustus 2024.

Ungkapan rindunya itu ia sampaikan dalam acara konferensi pers yang diadakan di pintu masuk Lotte Cinema Konkuk University di Jayang-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Senin, 22 Juli 2024. “Aku masih sangat merindukanmu,” kata aktor 43 tahun itu merujuk pada salah satu lawan mainnya di dalam film garapan Choo Chang Min itu.

Pemeran Ik Jun dalam drama Hospital Playlist itu juga mengenang mendiang Sun Kyun yang sikap dan pembawaannya hangat selama proses pembuatan film. "Dia adalah orang yang penuh kasih sayang. Tidak ada satu momen pun yang tidak menyenangkan saat syuting," ucap Jung Suk, seperti dikutip dari laman Herald Pop.

Bagi Jo Jung Suk, Lee Sun Kyun adalah sosok kakak laki-laki yang baik. Dia tidak pernah kecewa dengan tanggapan Sun Kyun setiap kali dirinya melempar candaan. “Dia menerima semua lelucon yang aku lemparkan untuk menggodanya. Dia adalah kakak laki-laki yang baik,” ujarnya.

Sikap profesional yang Lee Sun Kyun selama di lokasi syuting juga menjadi sesuatu yang membekas dalam ingatan Jung Suk. Meski begitu, keuletan dan kegigihannya tidak melunturkan sikap hangatnya kepada pemain dan kru ketika ia sudah selesai berakting. “Saya mengingatnya sebagai seorang saudara yang penuh semangat ketika ia berakting, dan hangat ketika ia selesai berakting," katanya.

Film The Land of Happiness yang dibintangi Jo Jung Suk dan Lee Sun Kyun. Foto: Instagram/@itsnew_movie

Sementara itu, sutradara Choo Chang Min mengungkapkan bahwa kedua aktor papan atas yang bermain dalam filmnya tersebut memang saling menghormati satu sama lain. Bahkan, Jo Jung Suk merupakan alasan utama Lee Sun Kyun mau mengambil peran dalam The Land of Happiness.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Hal pertama yang saya tanyakan saat bekerja dengan Sun Kyun adalah alasan untuk memilih proyek (film) ini dan Lee Sun Kyun berkata, 'Itu karena Jo Jung Suk. Saya pikir dia adalah aktor yang baik, jadi saya ingin belajar dengan melakukannya bersama. Ia masih memiliki rasa penasaran yang sanga besar, bersemangat, dan memiliki sikap yang luar biasa," katanya.

Tentang Film The Land of Happiness

The Land Of Happiness yang diproduksi Papas Film dan Oscar 10 Studios berdasarkan kejadian nyata mengenai pembunuhan mantan Presiden Korea Selatan Park Chung Hee yang terjadi pada 26 Oktober 1979 silam. Setelah menyelesaikan syuting pada 2022, perilisan film sempat tertunda karena kasus tuduhan penggunaan narkoba dan kematian mendadak Lee Sun Kyun pada 27 Desember 2023. Film ini juga salah satu karya terakhir mendiang Lee Sun Kyun sebelum meninggal.

The Land of Happiness menceritakan kisah pengacara Jung In Hoo (Jo Jung Suk), yang berjuang menyelamatkan Park Tae Joo (Lee Sun Kyun) dari situasi hidup dan mati dalam persidangan kasus pembunuhan presiden pada 1979. Di dalam video trailer terbaru yang tayang pada 14 Juli 2024 terlihat kemarahan Jung In Hoo atas persidangan yang tidak adil dan upayanya untuk membela Park Tae Joo, yang terlibat dalam kasus pembunuhan presiden atas perintah atasannya.

“Jika kehidupan pertamamu adalah latihan, sehingga kamu bisa kembali ke masa lalu, pilihan apa yang akan kamu buat?" bunyi pernyataan provokatif di awal trailer The Land of Happiness. Video tersebut juga menunjukkan Jeon Sang Doo (Yoo Jae Myung) yang memanipulasi persidangan untuk keuntungannya sendiri, bahkan menguping jalannya persidangan secara langsung.

HERARLD POP | MK | SPORTS CHOUSN

Pilihan editor: Dibintangi Mendiang Lee Sun Kyun, Film The Land of Happiness akan Tayang Agustus 2024