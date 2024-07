Film Dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years Siap Tayang di 4 Negara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa mengungkap bahwa film dokumenter terbarunya, All Access to Rossa 25 Shining Years siap tayang di empat negara. Keempat negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, film ini dijadwalkan tayang pada 1 Agustus 2024.

"Setelah dari Indonesia, kita akan tayang di Malaysia, di Singapura, dan Brunei Darussalam," tutur Rossa, di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Juli 2024.

Alasan pemutaran film ini di empat negara, terutama di Malaysia, yakni karena tingginya permintaan dari penggemar Rossa di sana. “Banyak banget dari PR (Public Relations) Malaysia yang pada request (minta), mereka jealous (iri) juga di Indonesia ada, masa di Malaysia nggak ada," kata Diva Indonesia ini.

Alasan Film Berjudul All Access to Rossa 25 Shining Years

Adapun pelantun ‘Terlalu Cinta’ itu menuturkan, All Access to Rossa 25 Shining Years dipilih sebagai judul karena memberikan kesan bahwa film dokumenter ini ingin memberikan akses yang lengkap kepada penonton untuk mengenal sosok Rossa. “Kenapa aku kasih judul All Access ini benar-benar semacam memberikan tiket nonton, kunci untuk memasuki kehidupan aku,” tutur Rossa.

Istilah All Access biasanya digunakan dalam konteks konser atau acara untuk menyatakan bahwa penonton memiliki akses penuh untuk melihat dan merasakan pengalaman secara langsung. "Kalau misalnya di nyanyi di panggung, kalau kita punya kartu All Access, kita bisa pergi ke mana aja. Ke backstage, bisa ke panggung, bisa ke manapun," ucapnya.Rossa berharap, melalui film ini, penggemar akan merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan perjalanan panjang karirnya selama 25 tahun.

Di Balik Layar Film Dokumenter Rossa

Film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years adalah sebuah persembahan dari dua powerhouse produksi film, Inspire Pictures dan Sinemaku Pictures, dengan dukungan dari Time International Films. Disutradarai oleh Ani Ema Susanti, film ini merupakan hasil kolaborasi para produser seperti Umay Shahab, Inarah Syarafina, Sugi Compros, Boy Rianto Latu, dan Alfreno Kautsar Ramadhan.

Di balik layar, Rossa tidak hanya berperan sebagai bintang utama yang menginspirasi, tetapi juga sebagai produser eksekutif bersama Irwan D. Mussry, P. Intan Sari, Yahni Damayanti, dan Prilly Latuconsina. Mereka semua bersatu untuk menghadirkan kisah hidup Rossa yang mengesankan selama 25 tahun ke layar lebar.

Dari momen-momen puncak dalam karier musiknya hingga tantangan yang dihadapi di balik layar, All Access to Rossa 25 Shining Years menggambarkan perjalanan emosional dan inspiratif Rossa. Dengan musikalitas yang mengalir dari hatinya, Rossa membawa penonton dalam perjalanan mendalam ke dalam kehidupannya, menjelajahi momen-momen tak terlupakan yang membentuk dirinya sebagai ikon musik yang dicintai.

