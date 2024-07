Perjalanan Nam Joo Hyuk Hingga Langganan Peran Utama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nam Joo Hyuk merupakan salah satu aktor Korea Selatan yang namanya semakin bersinar dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari dunia modeling, Nam Joo Hyuk berhasil menunjukkan bakat aktingnya melalui berbagai peran yang sukses memukau penonton.

Perjalanan panjang dan kerja kerasnya sebelum mendapatkan peran utama di sejumlah film dan Drama Korea menjadi cerita inspiratif bagi banyak orang yang bermimpi meniti karier di industri hiburan. Berikut ini adalah kilas balik perjalanan Nam Joo Hyuk dari awal kariernya hingga ia berhasil mendapatkan peran-peran utama yang membesarkan namanya.

Awal Karier

Nam Joo Hyuk lahir pada 22 Februari 1994 di Busan, Korea Selatan. Sebelum terjun ke dunia akting, Nam Joo Hyuk mengawali kariernya sebagai model.

Dikutip dari IMDB, impian awalnya adalah menjadi pemain basket profesional. Joo Hyuk sempat bermain di tim bola basket selama tiga tahun sebelum mengalami cedera yang mengakhiri karier olahraganya.

Dalam industri hiburan, Joo Hyuk pertama kali muncul pada runway SONGZIO Homme Spring/Summer Collection 2014 pada 2013, ketika dia tampil untuk koleksi desainer ternama. Perjalanannya sebagai model menyiapkan panggung untuk transisi ke dunia akting.

Kesempatan pertama Nam Joo Hyuk dalam dunia akting datang pada 2014 ketika ia mendapatkan peran dalam drama Surplus Princess. Menurut My Drama List, Drama ini menjadi pintu pembuka bagi Nam untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan di dunia akting. Penampilannya yang menawan dan kemampuannya dalam berakting mulai menarik perhatian produser dan penonton.

Berkembang di Dunia Akting

Setelah penampilannya di Surplus Princess, Nam Joo Hyuk mulai mendapatkan peran-peran yang lebih signifikan. Salah satu peran penting yang ia dapatkan adalah dalam drama Who Are You: School 2015.

Dalam drama tersebut, ia berperan sebagai Han Yi Ahn, seorang perenang berbakat yang memiliki kisah cinta rumit. Drama ini mendapatkan banyak perhatian dan sukses besar, sehingga membantu Nam Joo Hyuk mendapatkan popularitas yang lebih luas.

Kesuksesan Who Are You: School 2015 membuka jalan bagi Joo Hyuk untuk mendapatkan lebih banyak peran utama dalam drama-drama besar. Dia kemudian tampil dalam Cheese in the Trap dan Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, yang keduanya mendapatkan ulasan positif dari penonton.

Namun, peran yang benar-benar mengukuhkan namanya sebagai aktor utama adalah dalam drama Weightlifting Fairy Kim Bok Joo pada 2016. Dalam drama ini, Nam Joo Hyuk berperan sebagai Jung Joon Hyung, seorang atlet renang yang memiliki hubungan romantis dengan seorang atlet angkat besi.

Chemistry yang kuat antara Nam Joo Hyuk dan lawan mainnya, Lee Sung Kyung, menjadi daya tarik utama drama ini dan mendapatkan banyak pujian.

Setelah Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, karier Nam Joo Hyuk terus menanjak. Dia mendapatkan peran utama dalam berbagai drama populer seperti The Bride of Habaek, The Light in Your Eyes, dan Start-Up.

Selain itu, ia juga membintangi beberapa film seperti The Great Battle yang menunjukkan kemampuan aktingnya yang semakin matang.

Dengan perjalanan karier yang penuh dedikasi dan kerja keras, Nam Joo Hyuk berhasil mengukuhkan namanya sebagai salah satu aktor terkemuka di industri hiburan Korea. Dari seorang model hingga menjadi bintang utama dalam berbagai drakor dan film Korea, perjalanan Nam Joo Hyuk adalah bukti bahwa dengan kerja keras, impian bisa menjadi kenyataan.

Pilihan Editor: 5 Pemeran Populer Drama Korea tentang Gangster