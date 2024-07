Jejak Karier Didit Hediprasetyo, Anak Prabowo yang Desain Jersey Olimpiade Paris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Didit Hediprasetyo atau yang dikenal juga dengan nama Didit Prabowo menjadi perancang jersey tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Perilisan jersey pun dilakukan oleh Komite Olimpiade Nasional (NOC) Indonesia pada Kamis, 4 Juli 2024.

Terdapat dua desain yang dihadirkan oleh anak presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Pertama, bernuansa merah putih dan kedua full warna hitam dengan sedikit aksen merah putih di bagian lengan. Desain jersey ini pun mendapat sambutan positif dari warganet di media sosial. Mengetahui hal itu, Didit pun mengungkapkan rasa senangnya.

“Senang sekali, senang sekali. I would really like to work together with them. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan cabang olahraga lain,” ucap Didit dalam acara peluncuran di Nusantara Garden, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis.

Pada kesempatan itu, Didit juga mengungkapkan desain tersebut terinspirasi dari lagu nasional berjudul ‘Berkibarlah Benderaku.’ Ia pun berharap dengan jersey tersebut para atlet bisa berjuang meraih prestasi terbaik.

“Jadi waktu itu saya cari kreasi koleksi gitu dan waktu itu sempet riset. Akhirnya nemuin dengerin lagu ‘Berkibarlah Benderaku’ Ya, itulah inspirasi dari koleksi jersey Merah Putih ini,” ujar dia.

Didit bukanlah nama baru di industri fashion Indonesia maupun dunia. Namanya telah mendunia bersama dengan rancangan adibusana yang pernah dibuatnya.

Bahkan, telah banyak prestasi yang telah Didit raih selama menjadi seorang desainer. Apa saja? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





Prestasi Didit Hediprasetyo

Didit Hediprasetyo adalah anak dari Prabowo Subianto dan Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto. Dia lahir di Jakarta pada 22 Maret 1984. Meski begitu, dia besar di Boston, Amerika Serikat dan tinggal di Paris, Prancis untuk berkarier sebagai perancang busana.

Melansir dari laman resminya, Didit adalah lulusan Person School of Design di Amerika Serikat dan Ecole Parsons a Paris di Prancis. Di sekolahnya itu, dia pun mendapatkan gelar Bachelor of Fine Arts di bidang Fashion Design dan Silver Thimble Award. Dengan bakat dan dedikasinya yang besar, Didit berhasil membuat namanya dikenal di kancah internasional sebagai desainer mode top.

Awalnya, Didit memulai kariernya dalam dunia mode dengan langkah kecil namun penuh ambisi. Karyanya mulai mendapat perhatian saat selebritas internasional seperti Paris Hilton memilih untuk menggunakan rancangannya. Beberapa selebritas Indonesia seperti Anggun juga menjadi penggemar setia karyanya.

Prestasi Didit semakin terangkat ketika beberapa karyanya dipublikasikan oleh majalah mode ternama, Vogue Inggris. Menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang namanya muncul di situs resmi majalah tersebut, Didit membuktikan bahwa bakatnya diakui dan dihargai secara global.

Rancangan Didit Prabowo juga pernah dipakai oleh penyanyi Kanada, Carly Rae Jaepsen, saat menghadiri MTV Video Music Awards Jepang pada 2013 lalu. Bahkan, Didit pernah memamerkan karya-karyanya di pagelaran couture Paris Fashion Week pada Januari 2014.

Saat itu, Anggun hadir di Paris Fashion Week untuk menyimak karya Didit. Secara konsisten, dia pun menggelar karya adibusana miliknya di Paris Fashion Week.

Selain aktif berkarya di dunia fashion busana, Didit juga pernah mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu perancang interior BMW Individual Series 7 pada 2012 silam. Saat itu, mobil yang didesain Didit diproduksi terbatas, hanya ada lima unit di dunia.

“Desain Didit sangat hit di Asia, jadi tidak heran jika BMW menawarkan kesempatan untuk mendesain produk mobilnya kepada Didit,” demikian dilansir situs Motorauthority.com kala itu.

RADEN PUTRI| DIDITHEDIPRASETYO.COM| TEMPO

