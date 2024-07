Profil dan Pencapaian Jin BTS yang Terpilih Sebagai Pembawa Obor Olimpiade Paris 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jin BTS telah dipilih sebagai pembawa obor untuk pembukaan Olimpiade Paris 2024, mewakili Korea Selatan akhir bulan ini.

Olimpiade Paris akan diselenggarakan mulai 26 Juli hingga 11 Agustus 2024, dengan lebih dari 11.000 orang yang akan berpartisipasi sebagai pembawa obor. Tradisi estafet obor dimulai sejak Olimpiade Musim Panas Berlin 1936, di mana api Olimpiade dinyalakan di Olympia, Yunani, sebelum dibawa ke tempat penyelenggaraan Olimpiade.

Menurut Korea JoongAng Daily, selain Jin, Korea Selatan akan mengirimkan 142 atlet dalam 21 kategori olahraga seperti panahan, anggar, bulu tangkis, dan taekwondo. Jin diharapkan dapat membawa pesan positif dari Korea Selatan ke seluruh dunia melalui momen bersejarah ini dalam ajang olahraga internasional yang bergengsi.

Fakta Menarik Tentang Jin BTS

Jin BTS lahir pada 4 Desember 1992 di Anyang, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Meskipun lahir di Anyang, keluarganya pindah ke Gwacheon ketika Jin masih berusia satu tahun.

Dikutip dari Kprofiles, ayahnya adalah seorang CEO perusahaan, sehingga Jin berasal dari keluarga yang mapan. Jin dikenal dengan beberapa julukan seperti Fake Maknae, Worldwide Handsome, dan Eat Jin. Dia juga terkenal sebagai "third guy from the left" setelah BTS tampil di Billboard Music Awards.

Logo Olimpiade Paris 2024. Wikipedia

Pria bernama asli Kim Seok Jin ini menghabiskan masa kecilnya dengan aktif berolahraga seperti tenis, renang, dan golf yang dia pelajari dari ayahnya yang pecinta ski. Selain itu, Jin juga belajar snowboarding dan menjadi sangat tertarik pada video game sejak kecil. Dia bahkan menghabiskan liburan musim panas di kafe internet bermain game bersama teman-temannya.

Pencapaian Jin BTS

Jin mengambil jurusan Film di Universitas Konkuk dan Cyber Universitas Hanyang. Dia adalah seorang multitalenta yang dapat berbicara dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris dasar, serta memiliki kemampuan bermain gitar dan piano.

Anggota tertua BTS ini terkenal sebagai koki yang baik dalam grupnya dan sangat menyukai makanan laut, ayam, serta makanan berlemak. Meskipun dia memiliki alergi terhadap kentang dan bawang putih, hal ini tidak menghalangi Jin untuk menunjukkan kecintaannya pada memasak.

Pada 2022, Jin merilis album solo pertamanya yang berjudul The Astronaut. Selain bernyanyi, dia juga aktif di dunia akting. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang aktor sejak kecil setelah terinspirasi oleh Kim Nam-Gil dalam drama Queen Seondeok. Selain itu, Jin telah terlibat dalam berbagai proyek bersama anggota lain BTS, termasuk mengisi lagu tema untuk serial Hwarang.

Jin BTS juga dikenal sebagai salah satu anggota BTS yang memiliki daya tarik visual yang kuat. Ia pernah menduduki peringkat ke-47 dalam The 100 Most Handsome Faces of 2018 versi TC Candler.

Pada akhir 2022, Jin menjadi anggota pertama BTS yang mendaftar untuk wajib militer karena telah memenuhi persyaratan usia 28 tahun. Setelah menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024, Jin kembali aktif dalam karir musik dan terus menginspirasi banyak penggemar dengan bakat dan kepribadiannya yang unik dalam industri hiburan Korea.

