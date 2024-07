SBY hingga Voice of Baceprot Masuk Line Up Pestapora 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu festival musik bergengsi Tanah Air, Pestapora, sudah mengumumkan deretan line up yang akan meramaikan agenda tahun ini. Festival musik yang dipromotori Boss Creator tersebut akan digelar di Gambir Expo & Hall D2 Jiexpo, Kemayoran, mulai Jumat sampai Ahad, 20-22 September 2024.

Berdasarkan keterangan di bawah unggahan Instagram terbaru @pestapora, terdapat 162 nama yang akan datang memeriahkan. Dari ratusan nama tersebut, terdapat musisi-musisi kondang yang hadir, seperti Ari Lasso, D’Masiv, Dewa 19 feat. Ello, FSTVLST, The Changcuters, Isyana Sarasvati, Efek Rumah Kaca (ERK), Mocca, dan The Adams. Musisi metal yang baru saja tampil di festival Glastonburry Jumat kemarin, 28 Juni 2024, Voice of Baceprot, juga turut hadir.

SBY akan Kolaborasi dengan Tohpati di Pestapora

Tidak hanya itu, mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga akan memeriahkan acara tahun ini. Kepala Staf Fraksi Demokrat Yan Harahap telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tempo pada Rabu, 3 Juli 2024. "Benar. Bapak direncanakan akan memenuhi undangan dari penyelenggara Pestapora," ujar Yan.

Menurut Yan, gitaris dan penulis lagu terkenal, Tohpati, akan menemani SBY saat tampil di Pestapora nanti. "Yang saya dengar, Bapak akan membawakan dua lagu, Insya Allah bisa lebih," kata Yan.

Daftar Lengkap Line Up Pestapora 2024

Sebagaimana desain poster Pestapora di tahun-tahun sebelumnya, poster berisi line up di tahun ini juga dipenuhi nama-nama penampil yang cukup sulit untuk dibaca. Beberapa warganet mengungkapkan protes bernada guyonan di kolom komentar seperti, “Kalo gak nyusahin orang gak bisa tidur apa gimana sih??!” atau “Jangan sampai diazab min gara2 nyusahin orang,” tulis pengguna Instagram yang lain.

Oleh karena itu, kami mencoba merangkum daftar lengkap nama-nama yang akan manggung di Pestapora 2024, sebagai berikut:

Adhitia Sofyan, Afgan, After Sunshine, Ali, Ari Lasso, Asep Nayak, Asylum Uniform, Baale, Band Agak Laen, Barasuara, Batas Senja, Baur, Belatung Melarat, BHKT, Bin Idris, Binal, Boomerang, Braysie, Bshrh Dvska Bdlsiea, C'mon Lennon, Coconuttreez, Cokelat, Crayon Cats, Cubfires, D'masiv, Danilla, Dazzle, Denny Frust, Dere, Dewa 19 feat. Ello, Dhiyo Haw, Dikta Wicaksono Project, Disharmonis, Dongker, Dracul, Drizzly, Duo Anggrek, Duo Maia, Dzulfahmi, Eastcape, Ebiet G. Ade, Ecoutez, Efek Rumah Kaca, Enamore, Endah N Rhesa, Enola (ft. Angeeta Sentama & Denisa), Erhgk Slfajsf Hsnfhasdkascl, Farrt!, Frau, Fresly Nikijuluw, FSTVLST, Gangsar, Glenn Fredly Live by the Bakuucakar, Glyph Talk, Gowa, Hallam Foe, Hardik, He3x, Heals, High Therapy, Hindia, Isyana Sarasvati, Jenny, JKT48, Judika, Juicy Luicy, Killing Me Inside Reunion, King Nassar, Kotak, Kuntari, Lavndear, Little Fingers, Logic Lost, Lyn Nandar Nto, Mairakilla, Majelis Lidah Berduri, Maliq & D'essentials, Mang Senyor, Maudy Ayunda, Melati Esp, Meta Tesis, Mocca, Monkey to Millionaire, Mooner, Morgensoll, Mother Bank, Murphy Radio, Nadhif Basalamah, Nadin Amizah, Naura Ayu, NDX Aka, Nidji, NTRL, Oomleo Berkaraoke Lagu Anak, Pamungkas, Parade Hujan, Peach, Pee Wee Gaskins, Piston, Precious Bloom, Project Pop, Prontaxan x Jockie Saputra, Pt Hardcoreindo, Punkasila, Pure Saturday, Pure Wrath, Putu Septa & Nata Swara, Rajah, Rattles, Reality Club, Rempit Goddess, Rizky Febian, Rocket Rockers, Rounder, Rumahsakit, Sal Priadi, Sandikala Ensemble, Seringai, Sigmun, Sipaningkah, Slank, Sore, Souljah, Soulvibe, Sourmilk, Spad, Ssslothhh, Starducc, Stars and Rabbit, Sukatani, Sunlotus, Superman is Dead, Susilo Bambang Yudhoyono, Tamat, Tarawangsa, Teddy Adhitya, Teenage Death Star, Terbujurkaku, Texpack, The Adams, The Brandals, The Carolines, The Changcuters, The Cottons, The Couch Club, The Jansen, The Milo, The Paps, The Rain, The Sastro, The Sigit, The Upstairs, Tulus, Under the Big Bright Yellow Sun, Ungu, VoB, Vidi, Vorggs, Whisnu Santika, White Chorus, White Shoes & The Couples Company, Young Lex, Zat Kimia, Zip, dan masih ada beberapa lainnya yang akan diumumkan di kemudian hari.

Tiket presale 3 yang bisa dibandrol dengan harga Rp 600 ribu, belum termasuk pajak, untuk agenda penuh selama 3 hari sudah bisa didapatkan di aplikasi MyBCA mulai malam ini, 3 Juli 2024.

Selain agenda utama, Pestapora juga menggelar agenda pra festival bertajuk Latihan Pestapora di tiga kota yang berbeda. Pada 15 Juni 2024 kemarin, Latihan Pestapora pertama sudah diadakan di Solo dan dihadiri oleh beberapa nama dari daftar penampil. Dua kota lainnya adalah Malang dan Bekasi. Pada 26 Juli mendatang, ada JKT48, Baale, Aftershine, dan Juicy Luicy yang akan hadir di Latihan Pestapora di Malang.

FAUZI IBRAHIM

