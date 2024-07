Rossa akan Ungkap Kisah di Balik Panggung Lewat Dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rossa siap merilis film dokumenter dari perjalanan kariernya yang berjudul All Access to Rossa 25 Shining Years. Film dokumenter ini diharapkan bisa memberi pandangan baru tentang sosok Rossa di balik panggung gemerlap yang selama ini dikenal publik.

Lewat All Access to Rossa 25 Shining Years Ungkap Sisi Lain Rossa

Rossa menuturkan, tujuan dari pembuatan film ini adalah untuk menunjukkan sisi lain dari kehidupannya yang jarang terlihat oleh masyarakat, terutama para penggemar. Selain itu, dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years juga akan membahas cerita menarik di balik lagu-lagu hits yang telah mengiringi perjalanan hidupnya.

"Selama ini mungkin aku itu dikenal oleh publik sebagai pribadi yang selalu ceria dan kelihatan bahagia di depan kamera, padahal kan kenyataannya nggak juga,” ujar Rossa, saat konferensi pers perilisan poster dan trailer resmi film dokumenter tersebut di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Melalui film dokumenter tersebut, Rossa juga ingin menunjukkan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. “Semoga dengan begitu, masyarakat Indonesia, khususnya penggemar, bisa lebih mengenal Rossa baik di atas maupun di balik panggung,” ujar penyanyi bernama asli Sri Rossa Roslaina Handiyani itu.

Kata Sutradara Tentang Sosok Rossa

(Dari kiri) Produser film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years Inarah Syarafina, Produser Eksekutif Prilly Latuconsina, Rossa, Intan Bacil selaku Manajer Rossa, dan VP of People and Corporate Operations Time International Ferdinand Mulyanto dalam konferensi pers perilisan poster dan trailer resmi film dokumenter All Access to Rossa 25 Shining Years di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Adinda Jasmine.

Ani Ema Susanti, yang dipercaya sebagai sutradara, juga menuturkan bahwa dirinya merasa terhormat bisa menyutradarai kisah penyanyi legendaris Indonesia itu. Menurut dia, Rossa bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga sosok yang inspiratif dan penuh dedikasi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Mungkin orang-orang melihat Rossa itu hanya sebagai penyanyi dari lagu-lagu patah hati. Lebih dari itu, menurut saya Rossa merupakan sosok yang inspiratif dan penuh dedikasi. Hal itu terbukti dari Rossa yang mampu bertahan selama lebih dari 25 tahun di industri musik Indonesia hingga saat ini," kata Ani.

All Access to Rossa 25 Shining Years diproduksi oleh Inspire Pictures dan Sinemaku Pictures, dengan dukungan dari Time International Films. Film ini diproduseri oleh Umay Shahab, Inarah Syarafina, Sugi Compros, Boy Rianto Latu, dan Alfreno Kautsar Ramadhan.

Selain menjadi bintang utama, Rossa juga berperan sebagai produser eksekutif bersama Irwan D. Mussry, P. Intan Sari, Yahni Damayanti, dan Prilly Latuconsina. Rencananya, film dokumenter ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 1 Agustus 2024 mendatang.

Pilihan Editor: Rossa Berbagi Kisah dan Luka di Film Dokumenternya: All Access to Rossa 25 Shining Years