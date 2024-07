Ario Bayu Berperan dalam Video Musik Isyana Sarasvati 'Aku Rindu'

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Isyana Sarasvati beradu peran dengan aktor Ario Bayi dan aktor cilik Adam Xavier dalam video musik untuk single terbarunya 'Aku Rindu'. Lagu ini pertama kali dirilis pada Jumat, 28 Juni 2024, diikuti dengan video musiknya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Ario Bayu, yang turut serta dalam proyek ini, menyampaikan bahwa melalui lagu ini, Isyana dan suaminya, Rayhan Maditra atau Mako akhirnya mempunyai sesuatu yang abadi. Dia juga menuturkan kekagumannya terhadap karya Isyana.

“Semoga juga bisa menjadi semacam medium untuk terapi juga untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama,” ujar aktor serial Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams itu, di CGV FX Sudirman, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 2 Juli 2024.

Isyana Sarasvati Ungkap Proses Keterlibatan Ario Bayu

Isyana juga berbagi cerita tentang proses terlibatnya Ario Bayu dalam proyek ini. Dia banyak berdiskusi tentang pemeran suami Isyana dalam proyek tersebut. Sampai akhirnya, Ario diajak untuk terlibat. “Dan ternyata berkenan, jadi thank you so much for being a part of this project (terima kasih sudah menjadi bagian dari proyek ini),” kata Isyana.

Plot dari video musik 'Aku Rindu' dapat diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang, namun bagi Isyana dan suaminya, video ini adalah ungkapan perasaan setelah kehilangan. Momen itu saat tahun lalu, mereka kehilangan calon buah hati mereka karena Isyana keguguran.

Isyana menggambarkan lagu 'Aku Rindu' sebagai ungkapan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang tidak dapat lagi ditemui di dunia ini. "Kehilangan itu pasti sangat berat dan aku menggambarkan di lagu ini, kerinduan terhadap seseorang atau sosok yang mungkin kita rindukan dan tidak bisa kita temui secara langsung di dunia ini," kata dia.

Konsep Visual Hitam Putih untuk Berikan Emosi Kehilangan

Dengan konsep visual hitam putih, video musik ini menambah kedalaman emosional yang ingin disampaikan. Para penggemar dapat menyaksikan video musik ini mulai Rabu, 3 Juli 2024 pukul 18.18 WIB di kanal YouTube @IsyanaSaravatiOfficial.

Selain eksplorasi visualnya, aransemen musik 'Aku Rindu' juga menambah kesan melankolis dengan dentingan piano lembut dan string section yang megah, hasil kolaborasi Isyana dengan Co-Producer Lafa Pratomo. Lagu ini mengajak pendengar untuk merasakan setiap emosi yang dituangkan oleh Isyana, memberikan pengalaman mendalam yang sulit dilupakan.

Dengan perpaduan cerita personal yang mendalam dan aransemen musik yang emosional, video musik 'Aku Rindu' berhasil memberikan sentuhan istimewa yang patut dinantikan oleh para penggemar Isyana dan penikmat musik Tanah Air.

