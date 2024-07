Peran Kim Hee Ae: Istri Teraniaya di Drakor The World of the Married dan Politisi Busuk di The Whirlwind

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Hee Ae lahir pada 23 April 1967 di Korea Selatan. Ia telah memperkuat posisinya sebagai aktris melalui karyanya yang konsisten sejak debut. Ia tampil beradu akting dengan menunjukkan keserbagunaan karakter yang hampir sempurna. Selama berkarier sebagai aktris, ia bergabung dengan agensi YG Entertainment.

Menurut mydramalist, saat menjadi siswa sekolah menengah di Hyehwa Girls High School, Kim sudah memulai debut sebagai model komersial untuk merek seragam sekolah. Melalui model ini, ia secara tidak sengaja ditemukan oleh adik laki-laki dari guru kelasnya yang bekerja untuk perusahaan periklanan ketika mengunjungi sekolahnya. Satu tahun kemudian, pada 1983, ia memulai debut sebagai aktris melalui drana Korea atau drakor The First Day of the Twentieth Year.

Lalu, ketika melanjutkan studi di Universitas Chung Ang, Kim terpilih sebagai aktris TV untuk KBS. Setelah itu, ia mulai tampil dalam beberapa acara dan serial drama KBS 1TV, seperti Reminiscent Flame, My Love Jjang Gu, dan Women's mind. Berkat kemampuan akting dalam awal debutnya, ia meraih penghargaan untuk aktris baru dalam perfilman Korea. Kemudian, sejak 1990, ia telah membangun karier yang sukses bersama aktris lain, yaitu Chae Shi Ra dan Ha Hee Ra.

Memasuki 2000-an, Kim semakin banyak membintangi serial televisi atau drakor dan film sebagai berikut.

Wife (2003);

Elegant Lies (2014);

Second to Last Love (2013);

The Moon (2023)

Queenmaker (2023)

The Whirlwind (2024)

Nama Kim Hee Ae baru melambung melalui drama The World of The Married pada 2020. Pada drama tersebut, ia berperan sebagai protagonis, istri yang teraniaya bernama Ji Sun Woo. Ia mengungkapkan, karakternya dalam drama ini menjadi seseorang yang melakukan hal terbaik untuk hidup dengan cara jujur dan tidak peduli pikiran orang lain ketika mengekspresikan emosinya. Meskipun beberapa kali muncul sifat agresif dan keras kepala, tetapi karakter yang diperankan Kim berhasil membawa penonton ikut mempercayai dan mengasihaninya.

Adegan drama korea The Whirlwind. Foto: Netflix

Mengacu Soompi, saat ini, Kim sedang bermain dalam drakor terbaru The Whirlwind yang tayang mulai 28 Juni 2024 di Netflix. Drama ini menggambarkan konflik perdana menteri yang bertekad membunuh presiden untuk membasmi korupsi dan wakil perdana menteri bertekad menghentikannya serta merebut kekuasaan.

Pada drama ini, Kim berperan sebagai Jeong Soo Jin, Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Ekonomi. Soo Jin memiliki visi untuk mencapai ke puncak tangga politik dengan kecerdasan dan keyakinannya yang kuat. Berbeda dengan karakter dalam The World of the Married, melalui drama The Whirlwind, Kim berperan sebagai antagonis. Soo Jin mencoba menghentikan pembunuhan dengan segala cara untuk mendapatkan kekuatan lebih besar.

Berdasarkan ygfamily, selama berkarier sebagai aktris, Kim Hee Ae telah meraih beberapa penghargaan, yaitu:

Penghargaan Budaya & Seni Populer Korea ke-11 pada 2020;

Penghargaan Konten Asia ke-2 kategori Aktris Terbaik pada 2020; dan

Penghargaan Seni Baeksang ke-56, kategori Aktris Terbaik dalam televisi pada 2020.

