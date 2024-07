Sinopsis dan Pemain The Auditors, Drama Korea tentang Pemberantasan Korupsi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Auditors merupakan drama Korea terbaru bergenre misteri komedi. Drama ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama, termasuk Shin Ha Kyun, Lee Jung Ha, Jin Goo, dan Jo Aram.

Sinopsis The Auditors

The Auditors mengisahkan tentang dinamika pekerjaan di JU Construction, sebuah perusahaan dengan tim audit yang sangat sibuk bekerja. Hal ini dikarenakan JU Construction sangat terkenal dengan kasus korupsi yang melimpah. Shin Cha-Il (Shin Ha Kyun) merupakan pemimpin dari tim audit tersebut. Ia memiliki sikap yang dingin, tegas, dan tidak memiliki kepercayaan pada orang lain.

Di dalam tim ini terdapat karyawan yaitu Gu Han Soo (Lee Jung Ha), seorang karyawan pemula yang baik hati dan ramah. Awalnya, ia melamar di tim audit sebagai batu loncatan untuk dipindahkan ke cabang perusahaan di Florida. Namun, rencananya tidak mudah terwujud karena harus bekerja di bawah kepemimpinan Shin Cha Il yang tegas.

Selain itu, terdapat juga karyawan baru Yoon Seo Jin (Jo Aram) yang sifatnya bertolak belakang dengan Gu Han Soo, Ia merupakan anggota tim audit yang ambisius dan seorang individualis yang bertekad untuk sukses. Karakternya yang berlawanan dengan Gu Han Soo menciptakan dinamika yang unik dalam tim mereka.

Yoon Seo Jin mengenali Wakil Presiden JU Construction, Hwang Dae Woong (Jin Go) sejak dia masih kecil. Namun, mereka berpura-pura tidak mengenal satu sama lain di tempat kerja. Hwang Dae Woong merupakan putra ketiga dari pendiri perusahaan yang berambisi menjadi presiden perusahaan, dengan mengalahkan dua kakak laki-lakinya untuk posisi tersebut.

Pemain The Auditors

1. Shin Ha Kyun

Shin Ha Kyun dalam drama Korea The Auditors. Dok. tvN

Shin Ha Kyun merupakan aktor senior yang kerap membintangi drama populer. Ia mengawali kariernya melalui film The Happenings (1998). Selain itu, Shin Ha Kyun juga sering bermain film dan drama Korea yang di antaranya Beyond Evil (2021), Unicorn (2022), Evilive (2023) dan Extreme Job (2019). Penghargaan pertama yang Ia dapat dalam karirnya adalah Best Supporting Actor dalam penghargaan Blue Dragon Film Awards 2000. Berkat aktingnya yang hebat, Shin Ha Kyun memenangkan penghargaan Best Actor dalam Baeksang Arts Award 2021, salah satu acara penghargaan bergengsi di Korea Selatan.

2. Lee Jung Ha

Lee Jung Ha dalam drama Korea The Auditors. Dok. tvN

Lee Jung Ha merupakan aktor muda yang mengawali kariernya dengan drama berjudul Want More 19 (2018). Sebagai aktor baru, Ia sudah memenangkan penghargaan Best New Actor di Baeksang Awards 2024. Selain itu, berkat drama Moving (2023), ia juga memenangkan Best Newcomer Actor di Asia Contents Awards & Global OTT Awards 2023. Lee Jung Ha juga beberapa kali menjadi supporting role dalam drakor populer, yaitu Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019), Run On (2020), dan Nevertheless (2021).

3. Jin Goo

Jin Goo dalam drama Korea The Auditors. Dok. tvN

Jin Goo merupakan aktor senior di bawah naungan agensi Varo Entertainment yang memulai karier aktingnya dengan debut di film Romantic Assassins (2003). Namun, namanya mulai dikenal luas setelah bermain dalam film A Bittersweet Life (2005), di mana ia berperan sebagai anak buah gangster. Nama Jin Goo mulai kembali melejit ketika membintangi drama populer Descendants of The Sun (2016) yang sukses besar. Jin Goo telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi, salah satu yang paling menonjol adalah penghargaan Best Supporting Actor di Grand Bell Awards 2009.

4. Jo Aram

Cho Hyeyeon atau Jo Aram dalam drama Korea The Auditors. Dok. tvN

Sebelum terjun ke dunia akting, Jo Aram mengawali kariernya di tahun 2016 sebagai salah satu anggota dari girl group asal Korea Selatan, Gugudan, dengan nama Hyeyeon. Selama masih menjadi anggota Gugudan, Jo Aram juga sebut menjadi anggota sub unit OGUGU dengan lagu "Ice Chu" (2018). Jo Aram melakukan debut resmi sebagai aktor dalam drama The Killer’s Shopping List (2022) dan namanya mulai naik ketika membintangi drama Doctor Cha (2023).

The Auditors akan hadir dalam 12 episode lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mulai Ahad, 7 Juli 2024 di Vidio. Episode baru akan tayang pada Minggu dan Senin pukul 12.00 WIB.

