Konser Lany Dijadwalkan Ulang Tersebab Paul Kecelakaan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota band Lany, Paul Jason Klein mengalami kecelakaan sepeda motor. Dampaknya, konser Lany di Australia dan Selandia Baru dalam tur A Beautiful Blur: The World Tour 2024 akan diatur ulang.

“Hai semuanya. Pada Kamis pekan lalu, saya tertabrak mobil saat saya mengendarai vespa (motor) dalam perjalanan pulang dari gym,” tulis Paul melalui akun X Lany, Rabu, 12 Juni 2024. Paul juga mengunggah foto dia setelah kecelakaan tersebut.

Atur Ulang Jadwal Konser

Keputusan untuk mengatur ulang jadwal konser ini diambil demi memastikan kesehatan Paul. Ia tidak ingat yang terjadi segera setelah kecelakaan. Ingatannya hanya samar-samar saat terbaring di atas tandu menuju ambulans. Ia masih kesulitan bergerak dan berjalan.

Bersama band Lany, Paul memutuskan untuk menunda konser sampai benar-benar pulih. “Bagi kalian yang sudah membeli tiket (konser di) Australia atau Selandia Baru, tunggu sebentar dan tanggal barunya akan segera dirilis,” tulis Paul dalam pengumumannya.

Ia juga menambahkan, “Semua tanggal tur lainnya (di luar Australia dan Selandia Baru) tetap sama, saya sangat mencintai kalian dan hidup ini! Sampai jumpa lagi!”

Saat ini, Paul dan Lany sedang menjalani tur konser A Beautiful Blur: The World Tour di berbagai negara. Tur ini mencakup Amerika Serikat, Eropa, dan Australia mulai Maret hingga Agustus 2024. Setelah itu, tur konser Lany akan berlanjut ke kawasan Asia, termasuk Indonesia pada bulan Oktober.

Tentang Lany

Lany terdiri atas tiga orang, yaitu Paul Jason Klein sebagai vokalis, pemain kibor dan gitar, Jake Clifford Goss drummer dan sampling pad. Les Priest yang bermain kibor dan gitar.

Band yang berawal dari SoundCloud ini dibentuk pada 2014 tanpa dukungan label atau indie. Lany berhasil mengebrak industri musik dunia setelah meluncurkan lagu pamungkas mereka yakni, ILYSB yang membawa nama mereka akhirnya semakin dikenal.

Lany merilis album debut mereka pada 30 Juni 2017. Album tersebut didukung dengan lagu Good Girls, It Was Love, The Breakup, 13.

Lany identik dengan lagu-lagunya yang menggambarkan cinta dan hubungan, hal ini membawanya makin dekat dengan realitas hidup para pendengar. Sampai sekarang, Lany terus memperkenalkan musiknya ke negara-negara di luar Amerika.

Tur konser A Beautiful Blur: The World Tour di Asia, Lany akan mengunjungi sejumlah negara lainnya, yakni Singapura, Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo dan Osaka (Jepang), Seoul (Korea Selatan), Hong Kong, Kaohsiung, Bangkok (Thailand), Jakarta (Indonesia), Manila dan Cebu (Filipina).

ANTARA

