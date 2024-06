Dibintangi Diane Kruger, Film Thriller Little Disasters Sudah Mulai Syuting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Little Disasters, adaptasi dari novel keempat karya Sarah Vaughan, telah memulai proses syuting. Film thriller psikologis ini diproduksi oleh Roughcut TV, perusahaan produksi Inggris yang terkenal dan telah memenangkan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Roughcut TV, yang didirikan oleh Ash Atalla adalah produser di balik kesuksesan The Office.

Tentang Little Disasters

Dikutip dari Variety, Little Disasters mengisahkan Dr. Liz Trenchard, dokter yang dikejutkan ketika mengetahui anak dari sahabat dekatnya, Jess, mengalami kecelakaan yang mencurigakan. Meskipun Jess dikenal sebagai ibu yang sangat perhatian, penjelasannya tentang kecelakaan tersebut tidak sesuai dengan luka yang dialami anaknya.

Ketika Liz melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang, kehidupan Jess mulai terurai, mengungkap rahasia-rahasia gelap yang mempengaruhi persahabatan mereka. Serial ini menampilkan Diane Kruger sebagai Jess dan Jo Joyner sebagai Dr. Liz Trenchard.

Shelley Conn dari Bridgerton akan berperan sebagai Charlotte, pengacara perusahaan, dan Emily Taaffe dari The Rising akan memerankan Mel, seorang ibu. JJ Feild, Ben Bailey Smith, dan Stephen Campbell Moore juga akan bergabung dalam jajaran pemeran, masing-masing berperan sebagai Ed, Nick, dan Rob.

Eva Sigurdardottir adalah sutradara yang akan mengarahkan serial ini bekerja sama dengan Fremantle. Dikutip dari Times of India, Marianna Abbotts, produser pengembangan drama di Roughcut, bekerja sama dengan kepala naskah Alex Smith menyatakan, cerita yang ditulis oleh Sarah Vaughan ini mengeksplorasi kegelapan dan cinta yang mendalam seorang ibu melalui thriller psikologis yang penuh ketegangan.

Abbotts menambahkan, tema persahabatan perempuan dan para ibu saling menilai menjadikan cerita ini universal dan relevan. Sarah Vaughan sebelumnya telah dikenal dengan adaptasi buku ketiganya, Anatomy Of A Scandal, yang diproduksi oleh Netflix. Serial ini dibintangi oleh Sienna Miller, Rupert Friend, dan Michelle Dockery, disutradarai oleh S.J. Clarkson.

Dengan dimulainya proses syuting Little Disasters, penonton akan menantikan kisah mengenai tema-tema mendalam tentang persahabatan, pengkhianatan, dan dilema moral dalam konteks kehidupan sehari-hari.

