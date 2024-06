Sepak Terjang Grup SEVENTEEN Kian Mengkilap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN akan segera dinobatkan sebagai grup K-pop pertama untuk Goodwill Ambassador for Youth (Duta Persahabatan untuk Pemuda) oleh UNESCO. Berdasarkan pernyataan yang dirilis PLEDIS Entertainment selaku agensi, grup beranggotakan 13 orang tersebut diundang langsung oleh director general UNESCO, Audrey Azoulay, untuk datang ke Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Rabu mendatang, 26 Juni 2024.

Sejak memulai debut pada 26 Mei 2015, SEVENTEEN atau SVT telah menjadi salah satu idol grup paling populer di dunia K-Pop. Grup ini debut di bawah naungan Pledis Entertainment dengan merilis album Love & Letter yang langsung mengangkat nama mereka di kalangan pecinta K-Pop.

Enam tahun berkarier, SEVENTEEN kini berada di puncak popularitas. Karya dan kabar terbaru dari setiap anggota selalu dinantikan oleh penggemar setia mereka yang disebut Carat. Fakta-fakta menarik tentang SEVENTEEN pun selalu menjadi topik yang menarik untuk diulas.

SEVENTEEN terdiri dari 13 anggota yakni S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon, dan Dino. Meskipun beranggotakan 13 orang, nama SEVENTEEN mewakili 13 anggota, 3 sub-unit (vokal, hip-hop, dan performance), dan 1 grup, sehingga total menjadi 17.

Keunikan SEVENTEEN terletak pada pembagian unit mereka yang tidak biasa. Grup ini dibagi menjadi tiga unit berdasarkan spesialisasi: vokal, hip-hop, dan performance. Unit vokal terdiri dari Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, dan Seungkwan; unit hip-hop mencakup S.Coups, Wonwoo, Mingyu, dan Vernon; sedangkan unit performance beranggotakan Hoshi, Jun, The8, dan Dino.

Pembagian ini memungkinkan setiap anggota untuk mengoptimalkan keahlian mereka dan membuat penampilan SEVENTEEN semakin maksimal.

Sejak debut, SEVENTEEN telah mengukir berbagai prestasi. Lagu-lagu mereka seperti Home, Left & Right, dan Fear bukan hanya mendapat perhatian lokal tetapi juga meraih popularitas internasional. Album-album mereka terjual jutaan kopi, menjadikan SEVENTEEN sebagai salah satu boy band dengan penjualan album tertinggi dalam sejarah K-Pop.

SEVENTEEN telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Seoul Music Awards, Mnet Asian Music Awards (MAMA), dan Golden Disc Awards. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan apresiasi industri terhadap bakat dan kerja keras mereka, serta dukungan solid dari penggemar.

Beberapa kemenangan yang diraih SEVENTEEN antara lain Artist of This Year Physical Album untuk album You Made My Dawn dan An Ode serta penghargaan Golden Disc Awards untuk album An Ode.

Keberhasilan SEVENTEEN tidak hanya terbatas di Korea, tetapi mereka juga meraih sukses di panggung internasional melalui tur konser dunia dan penampilan di berbagai ajang musik internasional.

Keunikan SEVENTEEN tidak hanya terletak pada penampilan panggung mereka, tetapi juga dalam keterlibatan mereka dalam proses kreatif. Anggota SEVENTEEN terlibat aktif dalam penulisan lirik, produksi musik, dan pembuatan konsep untuk setiap album.

Selain sukses di dunia musik, SEVENTEEN juga telah memperluas kehadiran mereka di dunia hiburan melalui berbagai acara televisi. Salah satu contohnya adalah Going Seventeen acara yang ditayangkan di kanal YouTube mereka dan menjadi sangat populer di kalangan penggemar maupun non-penggemar. Konsep yang segar dan aksi kocak para anggota SEVENTEEN berhasil menghibur penonton.

Dengan berbagai pencapaian dan keunikan yang mereka miliki, SEVENTEEN terus menunjukkan dedikasi dan kreativitas mereka dalam industri musik K-Pop. Sukses selalu untuk SEVENTEEN dan para Carat!

KARUNIA PUTRI | NOVITA ANDRIAN | KOREA TIMES | YONHAP

