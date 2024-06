Mengenal Sosok Jeon Wonwoo SEVENTEEN: Main Rapper yang All Rounder

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Member SEVENTEEN Jeon Wonwoo dan Jeonghan telah membentuk duo subunit grup untuk kali pertamanya. Sebelumnya pada 16 Juni 2024 lalu dikutip dari laman Coppamagz, keduanya terlibat pemotretan dengan majalah Madame Figaro Japon sebagai penghias cover untuk edisi terbaru.

Majalah dijual dengan dua versi yakni 'Out of The Blue' dan 'With Gray'. Wonwoo sendiri merupakan member tertua kedua di SEVENTEEN setelah S.Coups, dengan posisinya sebagai lead rapper dan sub-vocalist.

Wonwoo membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk masa trainee sebelum akhirnya dirinya bisa debut bersama grup Seventeen pada tahun 2015 lalu. Dilansir dari mydramalist berikut biodata Wonwoo secara umum.

Nama lengkap: Jeon Won Woo

Nama populer: Wonwoo

Kelahiran: Changwon, Korea Selatan, 17 Juli 1996

Tinggi badan: 182 cm

Golongan darah: A

Akun Instagram: @everyone_woo

Wonwoo merupakan alumni School of Performing Arts Seoul (SOPA) yang kini melanjutkan pendidikan di Hanyang University jurusan musik praktis KPop. Dikutip dari Koreaboo, menjadi idol sebenarnya bukan cita-citanya sama seperti orang-orang pada umumnya, Wonwoo memiliki banyak mimpi seperti bercita-cita jadi presiden, seorang gamers pro, dan hingga penyanyi. Dirinya baru menyeriusi cita-citanya di bidang musik saat menginjak sekolah menengah, Wonwoo memutuskan untuk bergabung dengan komunitas musik di sekolahnya.

Saat pergi ke pusat kota Seoul, Wonwoo sempat berpapasan dengan salah seorang idol. Dari sana, ia baru menyadari jika musik Kpop dan idol adalah salah satu hal menarik minatnya untuk memantapkan langkahnya ke industri musik Korea Selatan. Bisa dikatakan di antara member Seventeen lainnya Wonwoo adalah individu yang all rounder dari segi visual, bakat suara, dan aura yang mampu membuat para penggemar jatuh cinta padanya. Wonwoo sempat berada di posisi sub vokalist di grup, tetapi karena warna suaranya yang tergolong deep voice dirinya pun dengan mudah bisa menjadi seorang rapper.

Dilansir dari kprofiles.com, Wonwoo memiliki sorot mata tajam yang membuatnya terlihat sangat introvert dan dingin tetapi sebenarnya ia adalah pribadi yang hangat. Wonwoo memiliki tipe kepribadian MBTI INFP dan akan sangat pendiam sekaligus pemalu apabila bertemu kali pertama dengan orang asing. Fakta uniknya Wonwoo saat mengikuti audisi PLEDIS Entertainment hanya sekadar untuk menambah pengalaman tetapi nasib berkata lain yang membawanya berhasil menjadi idol.

Wonwoo juga memiliki kebiasaan unik lain yakni harus mendengarkan lagu-lagu sedih terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk pergi tidur. Di waktu senggangnya, idol berzodiak Cancer ini sering menghabiskan waktu untuk sekadar nonton film atau membaca buku dengan favoritnya seri Sherlock Homes.

Wonwoo SEVENTEEN kerap menghiasi feeds Instagramnya dengan foto-foto yang ia ambil secara estetik dan rapi karena fotografi juga menjadi salah satu hobi favoritnya. Ada satu hal unik yang penggemar soroti saat Wonwoo tengah memamerkan aktivitas makannya yakni caranya memegang sumpit yang disatukan untuk mengambil makanan.

