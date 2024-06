Menapaki Usia 28 Tahun, Berikut Profil Wen Jun Hui Anggota SEVENTEEN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Member boy band SEVENTEEN asal Korea Selatan, Wen Jun Hui sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun, hari ini 10 Juni. Pria gemini ini dikenal sebagai lead dancer dan sub vokalis di grup tersebut. Meskipun menjadi bagian dari grup K-Pop yang berbasis di Korea Selatan, Jun sebenarnya berasal Tiongkok.

Profil Jun SEVENTEEN

Dilansir dari Kepoper, Jun lahir pada 10 Juni 1996 di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok. Selain fasih berbahasa ibu, ia juga lancar berbahasa Korea. Kemampuan ini memudahkannya dalam berkomunikasi dengan anggota SEVENTEEN lainnya dan penggemar dari berbagai negara.

Jun dikenal dengan julukan Ice Prince karena visualnya yang menawan. Sebelum debut sebagai idol K-Pop, Jun sudah terjun ke dunia hiburan di Tiongkok sebagai aktor cilik. Ia memulai debut akting pada tahun 2002 saat berusia 6 tahun. Beberapa drama dan film yang dibintanginya antara lain The Pye Dag (2006) dan Who’s The Hero? (2010).

Perjalanan Jun menjadi idol K-Pop dimulai pada tahun 2012. Saat itu Jun sedang berbelanja dengan teman-temannya, di sanalah ia berkenalan dengan staf agensi K-Pop.

Jun mulai mengikuti audisi sebagai anggota grup K-Pop. Ia berhasil dan lolos dan berlatih di Pledis Entertainment. Setelah berlatih selama dua tahun, Jun akhirnya debut bersama Seventeen pada 26 Mei 2015.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari Kprofiles, pria dengan tinggi badan 182 cm ini juga memiliki beberapa lagu solo di antaranya Can You Sit By My Side? (2018) dan Crow (2021). Ia juga berkontribusi dalam beberapa OST seperti Brothers For One Time (2019) dan Dream untuk OST The King: Eternal Monarch (2020).

Setelah meniti karir di Korea, Jun mulai menggunakan nama Koreanya, Moon Jun Hwi. Ia berteman baik dengan beberapa idol K-Pop asal China seperti Renjun, Chenle, dan Kun dari NCT.

Jun adalah orang yang menyukai makanan pedas. Ia juga dikenal memiliki adik laki-laki yang sepuluh tahun lebih muda darinya, bernama Wen Feng Jun.

Dalam perjalanan kariernya, Jun SEVENTEEN telah menerima berbagai penghargaan, baik sebagai aktor maupun bersama SEVENTEEN. Beberapa prestasi yang diraih Seventeen antara lain New Artist Award di Seoul Music Awards 2015 dan Best Dance Performance Male Group di Mnet Asian Music Awards 2017.

KEPOPER | KPROFILES

Pilihan editor: Jeonghan dan Wonwoo SEVENTEEN Akan Meluncurkan Album This Man