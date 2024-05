Jeonghan dan Wonwoo Seventeen akan Meluncurkan Album This Man

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota grup idola Seventeen, Jeonghan dan Wonwoo akan meluncurkan single debutnya This Man pada 17 Juni 2024. Sebelum itu Seventeen comeback merilis album 17 is Right Here pada April 2024.

1. Pemesanan

Pledis Entertainment menuliskan di akun Weverse mereka, pemesanan This Man bisa dimulai sejak Senin, 20 Mei 2024. Dikutip dari Antara, peluncuran single album ini dilengkapi dengan produk fisik CD dan merchandise lainnya. Para penggemar bisa memilih tiga versi album Ada versi standar, album Weverse, hingga KIT yang memiliki perbedaan harga dan spesifikasi merchandise di dalamnya.

“Kami menunggu dukungan dan cinta dari semua Carat(basis penggemar Seventeen), terima kasih,” tulis Pledis.

2. Kolaborasi Pertama

Album single This Man merupakan kolaborasi pertama Jeonghan dan Wonwoo K-Pop Seventeen. Ini mengikuti album terbaik Seventeen 17 is Right Here yang dirilis 29 April 2024, dengan catatan penjualan 3,18 juta copy.

3. Cuplikan

Cuplikan This Man yang berjudul The City digambarkan saat malam di kawasan metropolitan. Dengan gambaran petir menyala dan menyambar kota. Petir itu mengakibatkan adanya pemadaman listrik sesaat dan memunculkan selebaran di layar bertuliskan This Man. Teaser ini mengonfirmasi album akan dirilis pada 17 Juni 2024.

Teaser menuai komentar warganet, menemukan kesamaan konsep cuplikan This Man dengan single Aespa, Drama. Warganet menemukan pembuat video teaser 3D artwork tersebut, dan menunjukkan konsep keduanya orang yang sama, Oh Soo Hwan. Ini menunjukkan menjadi identitas khusus terhadap karya videonya.

Grup Seventeen

Seventeen memiliki 13 anggota, yang terdiri atas S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino. Sebelum unit Jeonghan dan Wonwoo, mereka memiliki beberapa kolaborasi khusus lainnya.

Ada unit hip-hop yang terdiri atas Wonwoo, Mingyu, S.Coups dan Vernon. Unit performance terdiri atas The8, Hoshi, Dino, dan Jun. Sedangkan unit vokal, yaitu Woozi, DK, Joshua, Jeonghan, dan Seungkwan. Bahkan mereka juga punya unit khusus, BSS, yang terdiri atas Seungkwan, Hoshi, dan DK.

Unit Wonwoo dan Mingyu sempat merilis single digital Bittersweet (featuring Lee Hi) pada Mei 2023. Lagu itu menduduki puncak tangga lagu iTunes di sembilan negara-wilayah di seluruh dunia. BSS juga pernah memenangkan delapan penghargaan acara musik dengan judul lagu album single pertama Fighting (featuring Lee Young Ji), yang dirilis Februari 2024.

