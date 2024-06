Ji Chang Wook hingga Park Bo Gum Jalani Kehidupan Orang Lain di My Name is Gabriel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Name is Gabriel merupakan reality show terbaru yang akan membuat sejumlah artis Korea menukarkan ketenarannya dengan kehidupan normal selama 72 jam. Acara ini akan tayang mulai Jumat, 21 Juni 2024 di Disney+ Hotstar.

Para selebriti Korea sering kali kesulitan untuk menjalani kehidupan normal karena selalu mendapatkan perhatian publik. Baik saat menjadi pemeran utama, model pemotretan sampul majalah, dan menjadi berita utama.

Dibintangi komedian Park Myung Soo, aktris Yeom Hye Ran, aktor Ji Chang Wook, aktor Park Bo Gum, dan presenter TV Gabee, My Name is Gabriel diproduksi oleh produser legendaris Korea Selatan Kim Tae Go.



Seputar My Name is Gabriel

Dalam My Name is Gabriel, beberapa penghibur paling terkenal di Korea dibawa ke belahan dunia lain untuk menjalani kehidupan orang lain selama 72 jam. Mereka akan dipisahkan dari teman-teman, keluarga, dan publicist.

Dengan kehidupan yang ditentukan oleh algoritma AI, para selebriti tersebut akan dikirim sejauh mungkin hingga ke Chiang Mai, Chongqing, Guadalajara, dan Dublin. Mereka ditantang untuk menyesuaikan diri dengan rumah baru, tinggal bersama keluarga baru, dan mengerjakan pekerjaan orang lain.

AI Gabriel adalah program AI unik yang merancang kehidupan paling sesuai berdasarkan wawancara dengan para bintang. Saat analisis yang dilakukan oleh AI Gabriel membangkitkan rasa ingin tahu tentang kehidupan seperti apa yang akan dialami setiap bintang di antara 8 miliar orang di dunia.

Dalam poster My Name is Gabriel terlihat Park Bo Gum memegang lembaran musik dan Park Myung Soo dengan sepeda motor. “Selebritas Korea merasakan realita hidup sebagai orang lain untuk 72 jam,” demikian keterangan yang tertulisa dalam poster.

Sementara di video teaser yang telah dirilis, Ji Chang Wook berjalan-jalan di jalanan Guadalajara, Meksiko yang ramai. Saat ia menavigasi kota yang ramai, pemandangan dengan mulus beralih ke Park Bo Gum yang berkeliaran di jalanan indah Dublin, Irlandia. Perjalanan dilanjutkan ke Yeom Hye Ran di jantung kota Chongqing, Tiongkok, lalu ke Gabee menjelajahi suasana semarak Mexico City, dan terakhir ke Park Myung Soo di lingkungan tenang Chiang Mai, Thailand.

