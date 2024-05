Sederet Serial Gratis Ditonton di Disney+ Hotstar, Hanya Sampai 30 Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar mengumumkan deretan judul pilihan yang bisa disaksikan tanpa perlu berlangganan hingga Ahad, 30 Juni 2024. Terdapat 20 judul serial yang tersedia di kanal "Tambah Tontonan Tanpa Langganan" pada halaman muka aplikasi Disney+ Hotstar.

Berikut daftar tayangan yang bisa disaksikan gratis di Disney+ Hotstar hingga akhir Juni 2024:

The Bear Season 1

Serial ini telah meraih berbagai penghargaan dan nominasi di ajang internasional, termasuk 6 kemenangan di ajang Primetime Emmy Awards ke-75 pada 2024. The Bear bercerita tentang perjalanan seorang koki muda bernama Carmen Berzatto, yang telah sukses bekerja di restoran fine dining, namun terpaksa kembali ke rumah untuk mengelola toko sandwich keluarganya, Original Beef of Chicagoland, setelah kematian yang memilukan dalam keluarga.

Diperankan oleh jajaran aktor dan aktris berbakat termasuk aktor pemenang Golden Globe Awards Jeremy Allen White dan Ayo Edebiri, bersama Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Edwin Lee Gibson, dan Oliver Platt, episode 1 dan 2 dari The Bear Season 1 dapat disaksikan di Disney+ Hotstar tanpa perlu berlangganan selama periode terbatas.

Only Murders in the Building Season 1

Only Murders in the Building musim kedua dibintangi Steve Martin, Martin Short, dan Selena Gomez. Dok. Disney+ Hotstar.

Telah memasuki Season ketiganya, serial yang dibintangi Selena Gomez, Steve Martin, dan Martin Short ini masuk ke dalam lebih dari 200 nominasi penghargaan bergengsi dan memenangkan lebih dari 50 penghargaan termasuk The Comedy Show of the Year di ajang People’s Choice Awards 2024. Only Murders in the Buildings bercerita tentang tiga orang asing yang tinggal bersama di sebuah apartemen di kota New York dan terjebak dalam sebuah kasus pembunuhan.

Ketertarikan ketiganya pada kasus-kasus kriminal mengarahkan mereka pada deretan penemuan seru dan peristiwa menegangkan. Selama periode spesial ini, para pelanggan dapat menyaksikan dua episode pertama dari Only Murders in the Building Season 1.

Big Mouth

Drama Korea Big Mouth yang dibintangi Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. (Instagram/mbcdrama_now)

Tiga episode pertama Big Mouth dapat disaksikan tanpa berlangganan. Drama Korea ini menghadirkan kisah menegangkan tentang seorang pengacara yang tiba-tiba menjadi salah satu kriminal paling dicari setelah dituduh untuk suatu hal yang bahkan tidak ia lakukan. Selain memiliki alur cerita yang membuat penonton penasaran, Big Mouth juga dibintangi oleh aktor Korea ternama yaitu Lee Jongsuk dan Lim Yoona.

Grey's Anatomy Season 1

Serial drama medis ini menceritakan kisah Meredith Grey yang mengikuti jejak ibunya sebagai dokter bedah. Meredith memutuskan untuk magang di Rumah Sakit Seattle Grace dan harus melalui berbagai momen menantang sebelum mendapatkan lisensi untuk berpraktik sebagai dokter bedah.

Grey's Anatomy menjadi salah satu serial jangka panjang yang memiliki 20 season dan mendapat nominasi serta meraih berbagai penghargaan, termasuk People’s Choice Awards dan Golden Globe Awards. Selain itu, serial ini juga memiliki tiga spin-off (Private Practice, Station 19, dan Grey’s Anatomy: B-Team) dengan membawa beberapa karakter dari serial ini. Dua episode perdana dari Grey’s Anatomy Season 1 dapat dinikmati tanpa berlangganan di Disney+ Hotstar.

Sofia The First Season 1

Episode 1-6 dari Sofia The First Season 1 dapat disaksikan tanpa berlangganan oleh para pengguna Disney+ Hotstar hingga 30 Juni 2024. Sofia The First merupakan animasi kartun dari Disney Junior yang mengisahkan seorang gadis kecil yang suka berpetualang. Kini, Sofia harus menjadi seorang putri dalam semalam setelah ibunya menikah dengan seorang raja di kerajaan Enchancia. Serial ini berhasil mendapat nominasi dan beberapa penghargaan, termasuk Annie Awards dan Daytime Emmy Awards.

Selain sederet serial yang disebutkan di atas, masih ada beberapa tayangan yang bisa disaksikan secara gratis di Disney+ Hotstar. Termasuk drama Korea A Shop For Killers, serial aksi populer Lee Dong Wook yang memecahkan rekor sebagai serial original yang paling banyak ditonton di periode perilisannya; serial animasi anak dari franchise Frozen Olaf Presents, hingga serial dari Marvel Studios I Am Groot Season 1.

Percy Jackson and the Olympians, Phineas and Ferb Season 1, The Simpsons Season 34, Monsters at Work Season 1, The First Responders, Soundtrack #1, The Golden Spoon, Revenge of Others, One Dollar Lawyer, American Born Chinese, Tengoku-Daimakyo, dan The Zone: Survival Mission Season 1 juga bisa disaksikan tanpa perlu berlangganan hingga akhir bulan depan.

