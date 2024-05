Deretan Pemeran Wonderland, Film Korea Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Wonderland garapan sutradara Kim Tae Yon, Acemaker Movieworks sebagai distributor tersebut mengonfirmasi akan tayang perdana di Korea Selatan pada Rabu, 5 Juni 2024.

Pemeran Wonderland

Baca Juga: Mengenal Kim Ah Young Pemeran Utama Film Hit Hit Hit

1. Bae Suzy

Bae Suzy aktris, penyanyi, dan model yang telah menjelajahi berbagai bidang seni di industri hiburan. Dikutip dari IMDb, Suzy lahir di Gwangju, Korea Selatan pada 10 Oktober 1994. Ia bersekolah di Seoul Performing Arts High School. Sebelum memulai debutnya, ia model untuk aplikasi belanja online. Pada 2009, ia mengikuti audisi untuk Mnet Superstar K dan berhasil melewati babak penyisihan, namun gagal. Ia akhirnya tereliminasi.

Dikutip dari Fandom, Suzy terus memperlihatkan kemampuannya dalam berakting. Sampai dia mendapat peran-peran utama dalam beberapa drama Korea yang sukses secara komersial. Drama-drama seperti While You Were Sleeping, Vagabond, dan Uncontrollably Fond memperlihatkan kemampuan aktingnya.

Dalam While You Were Sleeping, Suzy memerankan karakter Nam Hong-joo, wanita dengan kemampuan melihat kejadian masa depan melalui mimpinya. Drama ini mendapat banyak pujian dari penonton. Prestasi aktingnya tidak hanya terbatas di layar televisi. Suzy juga membintangi film-film seperti Architecture 101 dan The Sound of a Flower.

2. Park Bo Gum

Park Bo Gum aktor kelahiran 16 Juni 1993. Ia kondang namanya ketika berperan sebagai Choi Taek dalam drama Reply 1988. Tak hanya aktor, Park Bo Gum juga pembawa acara atau MC. Pada 2015, dia pernah menjadi pembawa acara musik mingguan, KBS Music Bank, bersama Irene Red Velvet menggantikan Bora dan Park Seo Joon. Dia juga sebagai pembawa acara penghargaan bergengsi seperti MAMA 2022, termasuk saat bertugas menjadi prajurit budaya di angkatan laut.

Dikutip dari Korean Binge, Park Bo Gum suka bermain piano. Saat masih muda, Park Bo Gum diasuh di dalam komunitas gereja. Selama berada di sana, dia belajar bermain piano dan anggota paduan suara.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Jung Yu Mi

Jung Yu Mi m aktris kelahiran Busan, Korea Selatan 18 Januari 1983. Ia memulai debut aktingnya dalam film Blossom Again pada tahun 2005. Aktris yang tamat dari Jurusan Film Seoul Institut Of The Arts ini kemudian membintangi Family Ties, Chaw, My Dear Desperado,The Crucible. Yang populer pada 2016, Train To Busan.

4. Choi Wo Shik

Choi Wo Sik lahir pada 26 Maret 1990. Aktor satu ini memulai debutnya dalam film Set Me Free pada 2014. Ia bermain dalam sejumlah film dan drama terkenal seperti Train To Busan (2016) dan Parasite (2019).

5. Gong Yoo

Aktor yang lahir di Busan, Korea Selatan ada 10 Juli 1979. Beberapa film yang pernah dibintanginya, di antaranya Train To Busan, Seobok, The Age Shadow, S. Diary, Superstar Mr. Gam dan Spy Girl. Ia juga pernah berperan sebagai Kim Sin dalam drama Korea atau drakor Goblin.

HANIN MARWAH | VIVIA AGARTA FEBRIATI | NUR QOMARIYAH| MEUTIA MURTI DEWI | YOLANDA AGNE

Pilihan Editor: Gong Yoo Jadi Kameo di Film Wonderland, Muncul sebagai Karakter AI