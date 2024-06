Termasuk Film Anime Terlaris, The First Slam Dunk Tayang di Disney+ Hotstar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film anime The First Slam Dunk akhirnya bisa disaksikan di secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Tayang perdana di bioskop Indonesia pada awal Februari lalu, The First Slam Dunk menjadi salah satu film anime terlaris sepanjang masa.



Sinopsis The First Slam Dunk



The First Slam Dunk mengisahkan siswa SMA bernama Ryota Miyagi, saat ia berusaha memimpin tim basket Shohoku ke Inter-High School National Championship. Lahir di Okinawa, Ryota terinspirasi untuk mengikuti jejak kakaknya, bermain dengan akurasi yang telah diperhitungkan dan secepat kilat.

Ryota membawa Shohoku menuju puncak kehebatan bersama rekan satu tim, yaitu Sakuragi, Rukawa, Akagi, dan Mitsui, tetapi apakah mereka memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan juara bertahan Sannoh Kogyo High School?



Prestasi The First Slam Dunk



Sejak awal penayangannya di layar lebar pada 2022, The First Slam Dunk telah menghasilkan lebih dari 15,8 miliar yen di box office Jepang. Film anime ini juga membawa pulang lebih dari selusin penghargaan, termasuk Animation of the Year, Grand Prize di 42nd Fujimoto Awards, Best Original Story, Best Director, Animation of the Year di Tokyo Anime Award Festival, dan masih banyak lagi.

The First Slam Dunk disutradarai, ditulis dan digambar oleh Takehiko Inoue. Ini adalah film adaptasi dari manga Jepang dengan judul Slam Dunk. Manga tersebut pertama kali dirilis pada 1990 dalam majalah Weekly Shonen Jump. Setiap babnya dibundel menjadi komik dengan total 31 volume dan telah terjual lebih dari 121 juta kopi di Jepang. Angka ini menjadikan Slam Dunk sebagai salah satu komik terlaris di negara asalnya.

Untuk serial animenya, Slam Dunk dibuat oleh Toei Animation dengan jumlah 101 episode. Dengan episode sebanyak ini, Slam Dunk tayang sejak 16 Oktober 1993 hingga 23 Maret 1996. Selain tayang di saluran televisi lokal Jepang, Slam Dunk juga tayang di beberapa saluran internasional, seperti Network Ten, AXN, dan Animax.

