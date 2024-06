Jelang BTS Festa 2024, Jungkook Siapkan Lagu Khusus untuk ARMY

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook akan meluncurkan single terbarunya dalam waktu dekat. Kabar gembira ini diumumkan langsung oleh agensi BTS, BigHit Music melalui laman Weverse, platform penggemar, dan media sosial pada Senin 3 Juni 2024.

Single baru anggota termuda dari BTS itu berjudul "Never Let Go" dan akan dirilis pada Jumat 7 Juni 2024 pukul 13.00 waktu Korea Selatan. "Kami sangat gembira mengumumkan perilisan lagu penggemar anggota BTS Jung Kook “Never Let Go,” kata BigHit Music.

Agensi menjelaskan "Never Let Go" adalah penghormatan yang tulus Jungkook untuk ARMY, sebutan penggemar BTS. Jungkook ingin menyampaikan pesan kepada penggemarnya: jangan pernah melepaskan tangan satu sama sama lain.

"Lagu ini sebagai tanda terima kasih atas cinta tak terbatas dari ARMY di seluruh dunia. Kami menghargai antisipasi dan kegembiraan Anda untuk lagu baru ini," kata agensi, dalam pengumuman yang disertai dengan poster.

BTS Festa 2024. (Dok. Weverse)

Dirilis jelang BTS Festa 2024

Lagu “Never Let Go” akan menjadi lagu solo pertama Jungkook yang dirilis sejak peluncuran album debutnya di tahun 2023, Golden. Album tersebut berhasil menduduki posisi No. 2 di tangga lagu album Billboard 200. Selain itu, lagu ini menjawab teka-teki pada poster yang dirilis Jumat, 31 Mei 2024.

BigHit Music sebelumnya mengumumkan bahwa BTS Festa akan kembali digelar tahun ini. Festa sendiri merupakan acara tahunan untuk mempertemukan BTS dan ARMY, dalam rangka ulang tahun debut mereka. Tahun ini mereka akan merayakan anniversary debut ke-11 pada 13 Juni 2024.

Dalam poster yang dirilis, terdapat informasi rangkaian acara menjelang BTS Festa 2024. Dimulai dengan perilisan poster resmi pada 2 Juni 2024. Dilanjutkan dengan jadwal BANG BANG CON pada 4 Juni 2024. Konser online itu akan disiarkan secara streaming pada 8 Juni 2024.

BTS juga menyiapkan sesuatu pada tanggal 5 Juni 2024 yang ditandai dengan gambar ikon pita fillm dan tangggal 7 Juni 2024 dengan gambar ikon not balok. Sedangkan acara puncaknya pada 13 Juni 2024, mengandung pesan rahasia, dengan kata-kata "ARMY" dan "SEE YOU" atau "Sampai Jumpa".

Rupanya, yang dimaksud dengan gambar ikon not balok pada poster tersebut adalah perilisan lagu baru Jungkook, "Never Let Me Go". Lagu ini tentu menambah makna khusus karena diumumkan sebagai bagian dari BTS Festa 2024.

Saat acara puncak BTS Festa 2024 nanti digelar di Seoul Sport Complex pada 13 Juni 2024. Istimewanya, acara tersebut akan dihadiri Jin BTS yang baru menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024. Sementara anggota BTS lainnya, termasuk Jungkok, RM, SUGA, J-Hope, Jimin, dan V, masih menjalani kewajiban mereka. Ketujuh anggota BTS itu berencana akan berkumpul kembali untuk melaksanakan aktivitas grup di tahun 2025, saat semuanya sudah menyelesaikan kewajiban sebagai wargan negara yang baik.

BILLBOARD | SPORT SEOUL | SOOMPI

