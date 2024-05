7 Drama Korea yang Dibintangi oleh Oh Yeon Seo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris sekaligus penyanyi berbakat Korea Selatan Oh Yeon Seo terkonfirmasi untuk bintangi drama terbaru dengan tajuk 'The Player 2: Master of Swindlers'. Ini merupakan comeback perdana Yeon Seo pada tahun 2024 setelah dirinya absen dengan proyek terakhirnya 'Cafe Minamdang'. Mantan kekasih Kim Bum ini telah aktif berkarier selama kurang lebih 24 tahun lebih dalam industri hiburan Korea Selatan. Berikut sejumlah drama yang pernah dibintangi oleh Oh Yeon Seo.

1. Medical Top Team (2013)

Dikutip dari mydramalist.com, drama Korea ini berkisah tentang tim medis multidisiplin terbaik Korea Selatan dan memuat kisah-kisah kehidupan samping para dokter yang tak kalah menyakitkannya. Uniknya, 'Medical Top Team' memiliki 4 pemeran utama yang terdiri dari Kwon Sang Woo, Ju Ji Hoon, Jung Ryeo Won, dan Oh Yeon-Seo. Oh Yeon-Seo memerankan karakter Choi Yeo Jin.

2. Jang Bo-Ri Is Here! (2014)

Drama ini sukses mengantarkan Oh Yeon Seo untuk menyabet gelar bergengsi dari MBC Award 2014 sebagai Top Excellence Award sekaligus kian melambungkan namanya. Dilansir dari Apple TV, Jang Bo-Ri memiliki kisah pilu di mana ia terpisah dengan keluarganya selama dua puluh tahun. Bo Ri gadis yang ceroboh secara ajaib semesta menyatukan lagi dirinya dengan keluarganya yang ternyata seorang konglomerat. Di sanalah ia memulai kisahnya kembali.

3. Shine or Go Crazy (2015)

Garis besar cerita drama 'Shine or Go Crazy' diangkat dari novel karya penulis Hyun Go Woon bergenre romansa. Drama kerajaan ini mengambil era Goryeo dan mengisahkan kisah cinta Pengeran Goryeo bernama Wang So dan putri Balhae Shin Yool. Dikutip dari Asian Wiki, Pangeran Wang So sudah diasingkan raja sejak kecil karena dianggap membawa nasib buruk bagi Goryeo. Tetapi saat dewasa Wang So pun diminta kembali ke kerajaan, dan ketika ingin menyelamatkan raja dari seorang pembunuh misterius ia diculik oleh putri Balhae.

4. My Sassy Girl (2017)

Dilansir dari Soompi, drama 'My Sassy Girl' bercerita tentang seorang sarjana yang begitu disayang serta dicintai rakyatnya bernama Gyung Woo, ia baru saja kembali dari Tiongkok setelah menuntaskan pendidikan di sana. Suatu hari Gyung Woo bertemu dengan Putri Hyemyung yang diperankan oleh Oh Yeon So. Pertemuan keduanya dipenuhi keributan karena Putri Hyemyung mencurigai Gyung Woo adalah pria cabul yang hendak melecehkannya.

5. Love With Flaws (2019-2020)

Selain Oh Yeon So drama ini turut menghadirkan Ahn Jae Hyeon, Kim Seul Gi, dan Gu Won. Ahn Jae Hyeon memerankan karakter Lee Kang Woo yang selalu menjadi pusat perhatian akibat wajah tampannya, dia suka menjadi pusat perhatian. Tetapi memiliki masa lalu buruk karena diperlakukan seperti sampah, di masa lalu tampilannya jelek. Sedangkan Oh Yeon So berperan sebagai Joo Seo-Yeon seorang guru yang anti dengan pria tampan. Pertemuan keduanya diwarnai cekcok dan kebencian hingga cinta hadir di antara mereka.

6. Cafe Minamdang (2022)

Kisah ini bermula dari seorang mantan kriminal bernama Nam Han Joon yang kini bekerja sebagai peramal abal-abal padahal hanya penipu ulung. Dirinya pun membuat Cafe Minamdang untuk menggaet para klien yang membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan masalah. Uniknya Han Joon selalu berhasil atasi permasalahan para klien dan mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Ia juga bekerja sama dengan detektif swasta brrnama Gong Soo Cheol yang diperankan oleh Kwak Si Yang. Sementara Oh Yeon-Seo berperan sebagai Han Jae Hui detektif tegas yang berusaha menegakkan hukum.

7. The Player 2: Master of Swindlers (2024)

Drakor terbaru ini ternyata bentuk sekuel dari 'Hit' yang sempat tayang pada 2018 lalu. Bergenre kriminal, tim produksi menarik para aktor dan aktris ternama seperti Song Seung Heon, Lee Si Eon, Tae Won Suk, Jang Gyuri, dan Oh Yeon Seo. Mengisahkan komplotan penipu berbakat yang memiliki misi untuk mencari serta mencuri uang kotor yang diperoleh secara ilegal. Oh Yeon Seo memerankan Jung Soo-Min seorang pengamat misterius yang ahli strategis dan memiliki jiwa leadership yang begitu kuat.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | LAILI IRA

