Profil dan Perjalanan Karir Aktor Ji Chang Wook

TEMPO.CO, Jakarta - Ji Chang Wook dikenal sebagai seorang aktor Korea Selatan yang lahir pada 5 Juli 1987. Dia termasuk salah satu aktor paling populer di Korea Selatan berkat kemampuan aktingnya yang luar biasa dan dedikasinya pada setiap peran yang ia mainkan.

Sebagai anak tunggal, Ji Chang Wook tumbuh bersama ibunya setelah ayahnya meninggal ketika ia masih di sekolah dasar.

Dikutip dari IMDb, Ji Chang Wook memulai karirnya di dunia hiburan melalui teater musikal. Dia mengasah bakatnya di Universitas Dankook, di mana ia mengambil jurusan Teater dan Film. Debut layar lebarnya dimulai pada 2006 dengan film "Days". Peran kecil dalam drama televisi "You Stole My Heart" pada 2008 juga menjadi salah satu langkah awalnya menuju ketenaran.

Ji Chang Wook terus menunjukkan kemampuan aktingnya dalam berbagai genre. Salah satu perannya yang paling ikonik adalah dalam drama sejarah Empress Ki (2013-2014), di mana ia berperan sebagai Kaisar Huizong dari Yuan. Drama ini mendapatkan popularitas internasional dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktor papan atas.

Ji Chang Wook juga telah membintangi beberapa film, salah satunya adalah Fabricated City (2017), di mana ia memerankan seorang gamer yang dituduh melakukan pembunuhan. Film ini sukses secara komersial dan memperlihatkan kemampuan aktingnya yang serba bisa.

Selain berakting, Ji Chang Wook juga aktif dalam kegiatan sosial. Dia bekerja sama dengan MIRAL Welfare Foundation dalam kampanye How You See Me? yang bertujuan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas di Korea Selatan.

Meskipun sempat bercita-cita menjadi insinyur atau petugas polisi saat masih muda, Ji Chang Wook menemukan panggilan hidupnya di dunia akting dan terus menghibur penonton dengan peran-peran yang beragam dan menantang.

Dilansir dari Fandom, berikut film dan drakor yang pernah dibintangi Ji Chang Wook:

Film:

- 2008 Sleeping Beauty sebagai Jin Seo

- 2009 The Weird Missing Case of Mr. J sebagai Lighting Staff

- 2010 Confession sebagai Immoral grandson

- 2010 Death Bell 2: Bloody Camp sebagai Soo Il

- 2013 How to Use Guys with Secret Tips sebagai cameo

- 2015 The Long Way Home sebagai Polisi Militer Wajib Militer

- 2017 The Bros sebagai Lee Choon Bae

- 2017 Fabricated City sebagai Kwon Yoo

- 2021 Hard Hit sebagai Jin Woo

Drama:

- 2005 Nonstop Season 6 sebagai cameo (Ep. 1)

- 2008 You Stole My Heart sebagai Lee Phillip

- 2009 Hero sebagai Park Jung Hyung

- 2009 My Too Perfect Sons sebagai Song Mi Pung

- 2010 Smile, Dong Hae sebagai Dong Hae / Carl Laker

- 2011 Bachelor's Vegetable Store sebagai Han Tae Yang

- 2012 Warrior Baek Dong Soo sebagai Baek Dong Soo

- 2012 Five Fingers sebagai Yoo In Ha Main

- 2013 Empress Ki sebagai Yuan Emperor Hui Zhong / Ta Hwan

- 2014 Healer sebagai Seo Jung Hoo / "Healer"

- 2014 Secret Love sebagai Guardian Angel No. 2013 (Ep. 9-10)

- 2016 The K2 sebagai Kim Je Ha

- 2016 The Whirlwind Girl Season 2 sebagai Chang An

- 2017 Suspicious Partner sebagai Noh Ji Wook

- 2019 Melting Me Softly sebagai Ma Dong Chan

- 2020 Lovestruck in the City sebagai Park Jae Won

- 2020 Backstreet Rookie sebagai Choi Dae Hyun

- 2022 If You Wish Upon Me sebagai Yoon Kyeo Re

- 2022 The Sound of Magic sebagai Ri Eul

- 2023 Welcome to Samdalri sebagai Cho Yong Pil

- 2023 The Worst of Evil sebagai Park Joon Mo / Kwon Seung Ho

