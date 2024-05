Profil Anggota AKMU, Duo Bersaudara yang akan Meluncurkan Album Mini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup duo AKMU akan merilis album mini ketiga mereka Love Episode. Dikutip dari KPop Official, grup ini akan comeback pada 3 Juni 2024. Akdong Musician atau AKMU adalah grup yang terdiri atas dua bersaudara kandung, Lee Chanhyuk dan Lee Suhyun.

Profil Duo AKMU

1. Lee Suhyun

Dikutip dari KPopping, Lee Suhyun terkenal vokalis utama dari duo kakak beradik AKMU naungan YG Entertainment. Selain berkarier dengan AKMU, Suhyun juga menjadi bagian dari duo Hi Suhyun dan meluncurkan karier solonya pada 16 Oktober 2020 dengan single digital Alien.

Suhyun pertama kali dikenal publik ketika dia dan saudara laki-lakinya, Lee Chan Hyuk, mengikuti program audisi SBS K-pop Star Season 2. Bakat dan penampilannya membuat mereka memenangkan kompetisi tersebut. Suhyun juga aktif di berbagai acara musik dan reality show seperti Begin Again serta menjadi juri di acara audisi Superband.

Suhyun juga menjelajahi platform YouTube melalui salurannya yang bernama Lee Suhyun. Ia menjadi pembawa acara radio di KBS Cool FM dengan acara Volume Up AKMU Suhyun. Pada KBS Entertainment Awards ke-16, ia menerima penghargaan Radio DJ Award. Suhyun juga berkontribusi dalam soundtrack asli untuk drama Korea atau drakor seperti It’s Okay to Not Be Okay dan film live-action Disney, Mulan.

2. Lee Chan Hyuk

Dikutip dari Fandom, Lee Chan Hyuk rapper duo AKMU. Chan Hyuk melakukan debut solonya pada 17 Oktober 2022 dengan album studio Error. Ketika Chan Hyuk masih sekolah dasar, ayahnya misionaris mereka mengajak keluarga pindah ke Mongolia. Selama tinggal di sana, Chan Hyuk mulai bernyanyi, menari, dan bermain gitar sebagai cara untuk mengisi waktu dan mengatasi kesulitan bergaul dengan teman-temannya. Dia juga mulai membuat lagu.

Setelah keluarga mereka kembali ke Korea Selatan, Chan Hyuk dan Suhyun mereka mengikuti audisi K-Pop Star 2 sebagai Akdong Musician dan berhasil memenangkan kompetisi tersebut. pada 2013. Mereka juga bergabung dengan YG Entertainment sebagai agensi mereka. Mereka membuat debut K-Pop Star 3 dengan lagu Melted dan 200% pada April 2014.

Pada 18 September 2017, Chan Hyuk mendaftar di Korps Marinir Korea Selatan. Di sini dia juga mencari inspirasi dalam penulisan lagu. Pada 29 Mei 2019, ia menyelesaikan wajib militernya dan kembali melanjutkan aktivitas musiknya.

Pada 5 Oktober 2022, YG Entertainment mengumumkan, Chan-hyuk akan merilis album solo pertamanya bertajuk Error pada 17 Oktober 2022. Album ini menunjukkan sisi baru dari kreativitas dan musikalitas Chan Hyuk, memperkuat posisinya sebagai salah satu musisi paling berbakat di industri musik Korea.

